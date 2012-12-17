به گزارش خبرگزاری مهر، کریم اصل روستا با اعلام این خبر گفت: سوگواره وفا با حضور هنرمندانی از استانهای البرز، قزوین و تهران همزمان با اربعین حسینی در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان تعزیه استانهای مذکور تا 25 آذرماه فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه این سوگواره ارسال نمایند.

معاون فرهنگی و مشارکتهای مردمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ گفت: آثار ارسالی پس از ارزیابی هیئت داوران انتخاب می شود و 6 گروه نمایشی برگزیده در روز اربعین حسینی اجرا خواهند داشت.

تجلیل از 20 هنرمند در بخش های آواز خوانی، تک خوانی ونسخه خوانی و اختصاص کمک هزینه به گروه های برتر از جمله برنامه های این سوگواره خواهد بود.