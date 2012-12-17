تاکید مالکی بر تقویت ارتش/فعالیت موساد در کردستان و آموزش پیشمرگ ها در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق امروز شاهد رویدادهای مختلفی بود که تاکید نوری المالکی بر تقویت ارتش، پیشنهاد کاهش بودجه اقلیم کردستان عراق در سال 2013 و فعالیت موساد در این منطقه و آموزش نیروهای پیشمرگ در تل آویو تیتر یک رسانه های امروز این کشور را تشکیل می دادند.

اتهام زنی به مالکی

خبرگزاری براثا گزارش داد: "لطیف مصطفی" نماینده فراکسیون پارلمانی التغییر کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرد: حکومت مرکزی بغداد هیچکدام از تعهدات خود را در قبال اقلیم کردستان اجرا نکرده است.

وی در ادامه گفت که برخی نویسندگان و رسانه های وابسته به ائتلاف دولت قانون تبلیغات منفی را علیه اقلیم کردستان عراق انجام می دهند.

کاهش بودجه اقلیم کردستان

سومریه نیوز گزارش داد: "هیثم الجبوری" نماینده ائتلاف دولت قانون از جمع آوری 122 امضا برای کاهش بودجه اقلیم کردستان عراق در سال 2013 خبر داد.

وی افزود: این پیشنهاد از سوی نمایندگان ائتلاف دولت قانون مطرح و اعلام شد که بودجه اقلیم کردستان عراق از 17 درصد به 13 درصد در سال 2013 کاهش یابد. نسبت پیشنهادی با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی وزارتخانه های برنامه ریزی و تجارت مطرح شده است.

دیدار طالبانی با مقام آمریکایی

الیوم السابع نیز گزارش داد: جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در بیانیه ای اعلام کرد که به تلاش های خود برای آرام کردن اوضاع کشور و فراهم کردن زمینه مناسب برای گفتگوهای ملی در عراق ادامه خواهد داد.

طالبانی همچنین با عضو شورای روابط خارجی آمریکا در بغداد دیدار کرد. در این دیدار آخرین رویدادهای سیاسی عراق و بحران موجود میان بغداد و اربیل و راه های توسعه روابط دوجانبه در چارچوب توافقات امضا شده میان طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاکید مالکی بر تقویت ارتش

روزنامه الصباح نیز نوشت: نوری المالکی نخست وزیر عراق در جریان کنفرانس سالانه ستاد مشترک ارتش این کشور در ساختمان وزارت دفاع بر ضرورت تقویت ارتش عراق تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما می خواهیم ارتش سپر عراق و قادر به دفاع از چالش های فراروی آن باشد ارتشی که حامی تمامی شهروندان عراقی و نه تجاوز به دیگران باشد.

وزارت کشور گرفتار اختلاف سیاسی

النشره به نقل از "سعد معن" سخنگوی رسمی وزارت کشور عراق اعلام کرد: مشکلی که در وزارت کشور عراق از آن رنج می بریم این است که ما به دلیل طرح پرونده حقوق بشر به ویژه زندانیان زن، قربانی اختلافات سیاسی شده ایم.

وی در ادامه گفت: کار ما صرفا حرفه ای است و وزارت کشور بدون تبعیض متعلق به همه شهروندان عراقی است. طرح اتهاماتی همچون شکنجه زندانیان زن بدون تحقیق درباره این مسئله اشتباه است و این در حالی است که هیچکس از قربانیان اقدامات تروریستی در عراق سخن نمی گوید.

فعالیت موساد در اقلیم کردستان

خبرگزاری النخیل گزارش داد: منابع آگاه اعلام کردند که موساد سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی با پوشش شرکت های تجاری پایگاه بزرگی را در اقلیم کردستان عراق احداث کرده است و مزدوران موساد تحرکات خود را به مناطق کرد نشین شمال عراق افزایش داده اند.

بنا بر اعلام این منابع، موساد با فعالیت در اقلیم کردستان و از طریق دستگاه های شنود و تجهیزات یشرفته، مستقیما درباره دوت عراق جاسوسی می کند. با استفاده از سیستم های استراق سمع، تلفن های مقامان عراق شنود می شود.

این منابع افزودند: فعالیت های جاسوسی موساد شامل مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی می شود.

آموزش نیروهای پیش مرگ در تل آویو

منابع آگاه همچنین اعلام کردند که شماری از افسران نخبه نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق به تل آویو سفر کرده اند تا تحت نظارت افسران اسرائیلی برای افزایش توانمندی های خود آموزش های نظامی لازم را اخذ کنند.