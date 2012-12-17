به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود هندیان در جلسه ای با حضور استاندار و هیات اقتصادی مسندام کشور عمان اظهار داشت : با سرمایه گذاری های انجام شده ، این منطقه به قطب تولید فولاد – آلومینیوم –آند - روی و همچنین تخلیه و بارگیری مواد معدنی فله و نفتی تبدیل شده است.



وی با اشاره به فعالیت 23 شرکت بزرگ تولیدی در زمینه صنایع انرژی بر ابراز داشت: سالانه یک میلیارد دلار کالا از این منطقه صادر می شود و برای حدود 10 هزار نفر نیز در شغل ایجاد شده است.وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های در دست اقدام تعداد شاغلان در این منطقه به 30 هزار نفر افزایش می یابند . هندیان افزود: هم اکنون دو هزار هکتار از اراضی منطقه به سرمایه گذاران واگذار شده و سه هزار هکتار زمین نیز آماده واگذاری به سرمایه گذاران جدید است .



مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: برنامه ریزی ها برای تولید 10 میلیون تن فولاد خام در این منطقه انجام شده است که تا کنون حدود پنج میلیون تن آن محقق و باقی مانده آن نیز با طرح های توسعه ای در حال مطالعه و انجام است.



وی افزود: شاخص های نیروی انسانی متخصص ، مواد اولیه، دسترسی آسان به کریدور شمال و جنوب ، امکانات وسیع چهار گانه حمل و نقل ریلی ، جاده ای ، هوایی ، دریایی ، دسترسی به منابع عظیم انرژی ، دسترسی به آبهای آزاد و بازارهای هدف یک مزیت بی بدیل برای منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شمار می آید.وی درباره همکاری با کشور عمان گفت: با تشکیل گروه های کارشناسی بین طرف عمانی و منطقه، امکان بهره مندی از ظرفیت های موجودمهیا خواهد شد.

هندیان احداث کارخانه های تولید فولاد خام، شمش آلومینیوم ، گندله سازی ، کنسانتره سنگ آهن ، ورق های عریض فولادی ، آلیاژ آلومینیوم ، نورد گرم ، میلگرد و نبشی ، نورد گرم تولید تسمه فولادی ، تولید شمش فولادی از آهن قراضه ، تولید فویل آلومینیومی ، نیروگاه سیکل ترکیبی ، نیروگاه گازی ، آبشیرین کن ، اسکله صادرات و واردات ، کارگاه ساخت و طراحی قطعات مکانیکی ، کارگاه تعمیرات هیدرولیک را به عنوان زمینه های سرمایه گذاری در این منطقه اعلام کرد.



در ادامه این نشست استاندار استان مسندام کشور عمان نیز با اعلام اینکه دستاوردهای ایران برای منطقه و جهان اسلام موجب سعادت و سربلندی است اظهار امیدواری کرد که این روابط بتواند در جهت توسعه و آبادانی دو استان هرمزگان و مسندام مفید واقع شود.