هوشمندسازی 15مدرسه در مارگون/اعزام 600دانش آموز پسر به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح دوشنبه در نشست با کارکنان آموزش وپرورش مارگون افزود:هفت مجتمع آموزشی وپرورشی این بخش نیز تا پایان سال جاری هوشمند سازی می شوند.

وی با بیان اینکه سه هزار و293دانش آموز در173مدرسه این بخش تحصیل می کنند، اظهار داشت: درسال تحصیلی جاری فرهنگیان ودانش آموزان بخش مارگون 16رتبه کشوری واستانی کسب کردند.

طاهری کسب رتبه اول درطرح ملی حفظ قرآن، کسب رتبه دوم جشنواره مسابقات سرود استانی، رتبه چهارم فعالیتهای بسیج دانش آموزی، رتبه پنجم مسابقات 14گانه قرآن و رتبه سوم ارزیابی شاخصهای فرهنگی وهنری را از دیگر موفقیتهای بخش فرهنگی و دانش آموزی مارگون عنوان کرد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان همچنین با اشاره به ضرورت آشنایی دانش آموزان دبیرستانی با نحوه تست زنی دروس، تصریح کرد: کارگروه تخصصی شیوه تست زنی در دوره متوسطه تشکیل شده و شیوه های تست زنی در هر درس همزمان با تدریس به دانش آموزان ارائه می شود.

600 دانش آموز پسر به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

طاهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری اردوی راهیان نور دانش آموزی بیان داشت: 600 دانش آموز پسر با عنوان راهیان نور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: در این اردو دانش آموزان از مناطق عملیاتی هویزه، شلمچه، اروندرود و خرمشهردیدن می کنند.

طاهری با بیان اینکه دانش آموزان پایه دوم دبیرستان درقالب درس آمادگی دفاعی از مناطق عملیاتی بازدید می کنند، اظهار داشت: در این اردوها، راویان دفاع مقدس خاطراتی ازآن دوران برای دانش اموزان بازگو می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه این اردوها آشنایی و انس دانش آموزان با رشادتهای هشت سال دفاع مقدس را افزایش می دهد، عنوان کرد: شهیدان و رزمندگان دفاع مقدس الگوی والا و ارزشمندی برای نسل جوان هستند.

طاهری افزود: این اردوها فرصتی مناسب برای مانوس شدن نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس و ایثار و شهادت است.

وی یادآور شد: امسال سه هزار و 948 دانش آموز دختر نیز در قالب اردوی راهیان نور از این مناطق بازدید کردند.