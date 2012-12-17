به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب زاده؛ دبیر جشنواره فیلم عمار با بیان این مطلب در دومین نشست خبری که به منظور تشریح جزئیات برگزاری این جشنواره با حضور وحید جلیلی مسئول شورای سیاست‌گذاری و حامد بامروت‌نژاد دبیر اجرایی جشنواره در ساختمان مطالعات جبهه فرهنگی برگزار شد، با اشاره به نتایج فیلم های بررسی شده برای حضور در این جشنواره گفت: فاصله کیفی آثار نسبت به سال گذشته بسیار چشم گیر بوده است.

جشنواره عمار آستانه تحمل رسانه ملی را برای نقد بالا می برد

وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است جشنواره فیلم عمار، زاویه دید متفاوت دارد و در میان جشنواره های معمول برای جریان انقلاب هم خوب است. از همین رو بسیاری از آثاری که دیدم فیلم‌هایی خوش کیفیت با تدوین و کارگردانی خوب بودند که بعضا غیر قابل نمایش در رسانه ملی هستند. به این معنا که آثاری که به این جشنواره ارسال شده ، اغلب در رسانه ملی غیرقابل نمایش است در واقع رسانه ملی عادت به نمایش فیلم هایی از جنس جشنواره عمار ندارد. با این اوصاف امیدوارم با جشنواره فیلم عمار آستانه تحمل رسانه ملی برای نقد تغییر کند.

در ادامه این نشست حامد با مروت نژاد دبیر اجرایی سومین دوره از جشنواره فیلم عمار درباره آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 900 اثر است که از این تعداد 620 اثر تصویری اعم از مستند، داستانی ، انیمیشن و نماهنگ است و 187 فیلمنامه و 93 اثر نقد و مقالات سینمایی هستند.

وی در ادامه افزود: در حوزه بیداری اسلامی 140 فیلم ، تاریخ انقلاب 207 ، جنگ نرم 120، نقد دورن گفتمای 140 و حوادث پس از انتخابات 14 فیلم بوده است .در این بین 65 فیلم در حوزه انیمیشن، 165 فیلم داستانی بلند و کوتاه،315 مستند و 75 اثر در حوزه نماهنگ است.

فیلم های این جشنواره در 250 نقطه برگزار می شود

دبیر اجرایی سومین دوره از جشنواره فیلم عمار در ادامه صحبت های خود به اکران های مردمی این جشنواره همزمان با آغاز این رویداد فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: اکران مردمی این جشنواره در 250 نقطه از کشور نیز برگزار می شود.

در ادامه این نشست وحید جلیلی مسئول شورای سیاست‌گذاری با خواندن بیانیه ای به شکل گیری جشنوار فیلم عمار اشاره کرد و گفت: جنبش 9 دی از جنس جنبش 22 بهمن است. در حماسه نه دی مردم گواهی دادند که بهترین ضامن برای جمهوریت نظام، اسلامی بودن آن است. در این راستا جشنواره فیلم عمار ذیل جشنواره 9 دی قابل فهم و تحلیل و جشنواره فیلم عمار نوعی جمهوری خواهی در عرصه فرهنگ و هنر است.

وی در ادامه افزود: متاسفانه سینمایی که سالی 100 فیلم بسازد که 80 درصد آن متعلق به شمال تهران باشد جز سینمای ایران نیست. به اعتقاد من وضعیت سینمای امروز مصنوعی و غیر طبیعی است و شعار جشنواره فیلم عمار داشتن سینمایی طبیعی و ملی در برابر سینمای روشنفکری است. دفاع از سینمای اصیل در برابر دفاع از سینمای ایدئولوژیک و به شدت سیاسی از اهداف جشنواره فیلم عمار است. به اعتقاد ما جشنواره مورد حمایت مردم؛ جشنواره ای است که متعلق به سراسر مردم ایران باشد نه ایالات متحده شمال تهران.

جشنواره عمار فرصتی برای رسانه است



جلیلی در ادامه افزود: البته سینمای عمار قدر و قد خود را می شناسد. این جشنواره آب باریکه ای است که حاصل یک غنات ریشه دار است که گام در راه لایروبی سینمای ایران گذاشته است.در این جشنواره الگوی جدیدی از جشنواره های هنری در کشور ارائه کرده ایم که به مدد اخلاص، همت و شوق و انگیزه ای در یک نسل تحقیر شده و مورد انکار ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نوع همکاری که رسانه ها با این جشنواره می توانند بکنند گفت: از رسانه ها می خواهم که به این جشنواره تا اندازه ای که ارزش پرداختن دارد به آن پرداخته شود. جشنواره فیلم عمار از جهات ارزش خبری، ارزش فراگیری دارد، ارزش خبری استثناء در فضای کشور است، ارزش خبری درگیری به دلیل اینکه نگاه های متفاوتی به این جشنواره دیده می شود که اجازه ظهور در محافل دیگری به آن داده نمی شود و یک فرصت بزرگ برای فضای رسانه ای و هنری است.

دبیر جشنواره فیلم عمار در ادامه با اشاره به تاریخ برگزاری این جشنواره گفت: امیدوارم همه دلسوزان فرهنگ و همه عناصر صادق سینمای کشور این جشنواره را از خودشان بدانند. این رویداد فرهنگی از تاریخ 3 تا 9 دی ماه در سینما فلسطین برگزار می شود. جشنواره سوم عمار از سه فیلمساز تقدیر خواهد کرد. بهزاد بهزاد پور، رحیم مخدومی از چهره های بارز ادبیات و دراماتیک انقلاب و دفاع مقدس است. همچنین قرار است از داود میرباقری نیز هم تجلیل شود.

میرباقری حق بسیاری برگردن سینمای ایران دارد

نادر طالب زاده در ادامه این نشست با اشاره به دلیل تقدیر از داود میرباقری گفت: داود میرباقری رسانه را به خوبی می‌شناسد و در این عرصه همواره موج ساز بوده است . من در جلسه ای در انگلستان با یوسف اسلام خواننده ای که اسلام آورده بود صحبت می کردم . وی از من پرسید که سریال امام علی را چطور می‌توان دید و من آدرس چگونگی دسترسی به این سریال را به او دادم. برای من بسیار جالب بود که فرهنگ تشیع از یک سریال منتشر شده و حال اینکه خوشحالم که دراین جشنواره از میرباقری تقدیر خواهد شد.

جلیلی در ادامه متذکر شد: میرباقری حق بسیاری برگردن سینمای ایران دارد. وجه تسمیه میرباقری با جشنواره فیلم عمار این است که وی اولین کسی بود که شکل تصویری عمار را نشان داد. بهزاد بهزادپور هم از نادر کارگردان های سینمای ایران است که در فنون مختلف سینمایی کارآمد است اما متاسفانه کمترین فرصت برای فیلم سازی داشته است و تا کنون فیلم های "خداحافظ رفیق" و "شب آفتابی" را ساخته است.

طالب زاده در پایان این نشست به وجه بین المللی این جشنواره اشاره کرد و گفت: ایجاد بخش بین الملل برای این جشنواره فعلا زود است چون جشنواره عمار در ابتدا باید خود را بشناسد و بعد در میان جریان های سینمایی جا بیافتد و بعد به سوی بین المللی شده حرکت کند. ضمن اینکه درحال حاضر فیلم های این جشنواره در غزه نمایش داده خواهد شد.

