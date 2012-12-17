جمع آوری 165 متکدی در سنندج/ 90 درصد متکدیان غیرمستحق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس با موضوع تکدی گری در سنندج اظهار داشت: طی شش ماهه اول سال 91 توسط مجتمع متکدیان شهرداری سنندج 165 نفر جمع آوری شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: از این تعداد 82 نفر مرد و 83 نفر زن بوده اند که 60 نفر آنان متعهد به ترک تکدی گری شده اند و 90 نفر نیز به شهرستان های محل سکونت خود بازگردانده شدند.

شهردار سنندج ادامه داد: همچنین از افراد جمع آوری شده هشت نفر بی سرپناه بودند که توسط این مجتمع اسکان داده شدند و چهار کودک نیز تحویل خانواده هایشان شدند.

90 درصد متکدیان غیر مستحق هستند

حسام شریعتی با بیان اینکه 90 درصد متکدیان در سطح شهر سنندج غیر مستحق هستند، یادآور شد: کسانی که نیازمند واقعی هستند به هیچ عنوان روی به این کار نیاورده و کسانی که به عنوان متکدی در جامعه دیده می شوند به دنبال ایجاد شغل کاذب برای خود هستند.

وی بیان کرد: بیشتر متکدیان سطح شهر سنندج از سایر شهرستان ها، استان ها و حتی کشورهای دیگر در حال تکدی گری هستند که در حال جمع آوری و شناسایی هستند.

شهردار سنندج گفت: شهرداری سنندج در تلاش است تا با حمایت های کمیته امداد و بهزیستی افراد مستحق و نیزامندان واقعی شناسایی شوند و تحت پوشش این نهادهای مردمی قرار گیرند.

برای اولین بار در استان کردستان است که نمایشگاه عکس با موضوع تکدی گری برپا شده و در این نمایشگاه مردم شهر سنندج در قالب 70 تابلو با واقعیات زندگی متکدیان آشنا می شوند.