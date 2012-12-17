به گزارش خبرنگار مهر، لطفالله فروزنده در اولین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری که صبح امروز در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد طرحها را یکی از آفتهای مجلس فعلی دانست و گفت: هم اکنون 24 طرح فوریتی در دستور کار مجلس قرار دارد و میزان طرحها در این مجلس نسبت به لوایح بیشتر است که باید به آن موضوع توجه شود.
وی با بیان اینکه مبنای اصلی تحلیل و تنظیم گزارشات و اطلاعات است، گفت: در یک پژوهش خوب و حرفهای 95 درصد اطلاعات موثر است و تنها 5 درصد خلاقیت تصمیم گیرنده. بنابراین باید به اطلاعات توجه ویژهای شود.
فروزنده با بیان اینکه اطلاعات خوبی در بدنه دولت وجود دارد گفت: اطلاعات عظیمی در دولت وجود دارد و جمع وسیعی از کارشناسان در مجموعه دولت قرار گرفتهاند که باید مجلس به این توجه کند که چگونه بتواند از این ظرفیت کارشناسی دولت استفاده کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اذعان داشت: من خودم یک مرکز تحقیقات راه اندازی کردهام و باید با کمک دکتر جلالی در مسیری حرکت کنیم که پژوهشهای سازنده و تاثیرگذاری انجام شود و در فرایند قانون گذاری موثر بیافتد.
وی مرکز پژوهشهای مجلس را منحصر به فرد خواند و گفت: این مرکز جایگاه خوبی برای نمایندگان است که با استفاده از آن بتوانند فرایند قانون گذاری خو را ارتقاء بخشند.
فروزنده با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس باید در جامعه الگو واقع شود گفت: جامعه دانشگاهی کشور هم باید به سمت پژوهش رود به خصوص در زمینه تحول در علوم انسانی که اگر این امر صورت گیرد بسیاری از خلاءها در کشور از بین میرود.
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