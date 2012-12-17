شرح وظایف دستیاران گل محمدی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه یحیی گل محمدی اسامی مربیان مد نظرش برای حضور در کادر فنی جدید سرخپوشان را اعلام کرد، روز شنبه طی جلساتی جداگانه، شرح وظایف تمامی دستیارانش را مشخص و به آنها اعلام کرد.

اگر چه تلاش سرمربی جوان سرخپوشان تهرانی این است که تمام دستیارانش را به عنوان همکار خود اعلام کرده و در مصاحبه هایش تاکید کند که در چارت جدید و تعریف شده نیمکت پرسپولیس عناوین دستیار اول و دوم وجود ندارد اما در عمل و در جلساتی که با هر کدام از مربیان مد نظر خود داشته برای جلوگیری از هرگونه تداخل کاری و انجام هرچه بهتر و هماهنگ تر تمرینات دستیار اول و دوم خود را مشخص کرده است.

براین اساس مجتبی حسینی به عنوان دستیار اول و حسین عبدی به عنوان دستیار دوم مشخص شده اند. موضوعی که البته می تواند یکی از عوامل تعلل و تردید حسین عبدی برای همکاری با گل محمدی تلقی شود. عبدی قرار است در نشستی با مسئولان باشگاه تکلیفش را مشخص کند.