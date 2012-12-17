رایزنان فرهنگی جلوی مصادره تاریخ ایران در جهان را بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، صبح امروز دوشنبه 27 آذر با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حسینیه الزهرای این سازمان برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمد حسینی در سخنانی با اشاره به اینکه از زمان حضور محمدباقر خرمشاد در این سازمان انتظار بر این بوده است که امر آموزش و پژوهش مورد توجه بیشتری قرار بگیرد، اظهار کرد: تحولات جهان امروزه بسیار سریع است و به همین دلیل باید دائما به فکر پژوهش و به روز کردن اطلاعاتمان از جهان پیرامونمان باشیم و سعی کنیم به وسیله آن چهره‌ای حقیقی از ایران را به نمایش بگذاریم.

وی در ادامه با اشاره به چرایی و لزوم پژوهش و تاکید بر اجرا، به برخی آیات و روایات در مورد ضرورت کسب علم اشاره کرد و گفت: امروزه پژوهش برای ما نه یک فضیلت صرف که یک ضرورت به شمار می‌رود. کشوری که قصد دارد مستقل باشد، باید نخبگان خودش را اهل پژوهش بار بیاورد. فرصت تحریم‌های امروزی نیز برای ما این امکان را فراهم کرده است تا از محرومیت‌های به وجود آمده برای دور شدن از مصرف‌کنندگی صرف قدم برداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوابق کشورهای استعماری در امر پژوهش گفت: وقتی در گذشته برای استعمار یک کشور نیرویی فرستاده می‌شد، این نیرو تنها شامل نظامیان نبود و اهل فکر را هم شامل می‌شد. آنها در مدت حضورشان در یک کشور به این موضوع فکر می‌کردند که چطور می‌توان در آنجا جای پای دائمی داشت. همین موضوع است که می‌بینیم اکثر آنها اهل سفرنامه‌نویسی بودند، این موضوع را تنها برای تفریح انجام نمی‌دادند، بلکه سعی داشتند چنین نکات و نظریاتی را بجویند و ثبت کنند.

حسینی افزود: پژوهش سرچشمه و زاییده دانش است و البته باید قبول کرد که در جهان امروز شیوه‌های آن دائما در حال تغییر است و قابلیت‌های آن نیز به همین شیوه در حال تحول است. ما در کشورمان نیاز به یک رابطه دوسویه میان پژوهشگران و مدیران داریم. مدیر باید گره‌های موجود در راهش را مطرح کند و پژوهشگران باید سعی کنند آن را بگشایند و رفع کنند. باید باور کنیم که پژوهش امری است که می‌تواند مشکلات را حل کند، مثلاً می‌تواند به ما بگوید چطور می‌توان تحریم‌ها را دور زد. البته مدیران ما به طور معمول به انتخاب راه‌های بهتر در مسیرشان توجه ندارند و این نباید جرات را از محقق برای ارائه آنها بگیرد.

وی ادامه داد: گاهی مشاهده می‌شود که افراد تنها بر اساس مشاهدات شخصی خود امری را به صورت قطعی اعلام می‌کنند؛ در حالی که آن با واقعیت‌های پیرامونی ما همگونی ندارد. در این موارد هم اگر کار پژوهشی قوی انجام شود، می‌توان به نظرات دیگران با نگاه علمی نظر داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: برخی از کشورهای همسایه ما هنوز در بحث‌های تاریخی برخی از سلسله‌های تاریخی ما را متعلق به خود معرفی و مصادره‌شان می‌کنند. اگر یک رایزن فرهنگی، تاریخ را خوب بداند و درباره‌اش پژوهش انجام داده باشد، می‌تواند به صورتی مستدل و منطقی وارد میدان شود و با این اظهارنظرها مقابله کند.

حسینی ادامه داد: در ایام ماه محرم می‌دیدم برخی شبکه‌های افراطی تلویزیونی سلفی سخنرانانی دارند که جسورانه اصل قیام امام حسین (ع) را زیر سئوال می‌بردند. بحث امروز ما در جهان هم تولید انبوه شبهات است. حل این مشکل تنها در گرو سرمایه‌گذاری در امر پژوهش است. نباید اینطور باشد که هر راه نویی که ما می‌رویم و هر فضیلتی که به دست می‌آوریم و یا داریم را دیگران به سادگی به خود نسبت دهند.

وی افزود: در اثری سینمایی مانند «300» و یا «آرگو» ایرانیان انسان‌هایی خشن نمایش داده می‌شوند که هیچ ادب و آدابی ندارند؛ در حالی که می‌شود با یک پژوهش صحیح در این زمینه پاسخ لازم را داد. در پژوهش نباید از یاد برد که امر تحقیق همچون حلقه‌های به هم پیوسته باید در نظر گرفته شود. برای ملت ما فرهنگ یک نقطه قوت به شمار می‌رود که باید از آن استفاده بالایی برد. به تعبیر مقام معظم رهبری، اقتدارحقیقی ما اقتدار فرهنگی است. امروزه اگر راه‌های سیاسی در کشور ما برای ارتباط با کشوری بسته است باید کوشید به وسیله فرهنگ کار موثری در آن کشورها انجام داد.