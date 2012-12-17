زمینهای واگذار شده به صنوف آلاینده که تاکنون ساخته نشده اند باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میری صبح دوشنبه در سومین جلسه ساماندهی صنوف مزاحم که با دستور کار ساماندهی صنف صافکاران برگزار شد، اظهار داشت:161 واحد صنفی صافکار و نقاش در شهرک کارگاهی فعال هستند و 63 واحد در سطح شهر حضور دارند که از این تعداد 11 واحد مربوط به اتباع افغانی می باشد که پلمپ خواهند شد و 52 واحد باقیمانده ظرف مدت یکماهه ملزم به جابجایی به شهرک کارگاهی هستند.

وی گفت: جمع آوری صنوف مزاحم از داخل شهر به سبب بروز برخی مشکلات و گرفتاری های ناشی از فعالیت مشاغل مزاحم از مسائل مهم شهری است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: هشت گروه صنفی آلاینده وجود دارد که فعالیت آنها در حوزه شهری باعث ایجاد آلودگی و مزاحمت شده و ساماندهی آنها پیگیری می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: جابجایی و انتقال صنوف مزاحم مستلزم ایجاد بستر و امکانات لازم برای فعالیت این اصناف در شهرک کارگاهی است که به همین منظور در سالیان گذشته زمین هایی در شهرک کارگاهی از طریق اتحادیه اصناف به صنوف مختلف واگذار شده است.

وی افزود: این زمین ها به منظور استفاده صنوف جهت فعالیت های صنفی واگذار شده که متاسفانه بدلیل عدم پیگیری حدود 60 درصد آنها ساخت و ساز نشده اند.

وی گفت: ساماندهی زمین هایی که ساخت و ساز نشده اند در دستور کار قرار دارد تا شرایط مناسب برای فعالیت صنوف در این شهرک ایجاد شود.