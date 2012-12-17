ضرورت توجه جدی به پژوهش و دانش محوری برای توسعه

به گزارش خبر نگار مهر، محمد همتیان پیش از ظهر دوشنبه در همایش محیط زیست و توسعه پایدار که به مناسبت هفته پژوهش در سالن اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان برگزار شد تصریح کرد: باید به پژوهش و دانش پروری به عنوان مولفه های پایدار توسعه توجه جدی کرد.

وی با تاکید بر چالش های موجود در حوزه محیط زیست ایران و جهان افزود: باید روند توسعه کنونی اصلاح و با معیارهای مرتبط با حفظ محیط زیست همساز شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز در این همایش گفت: باید چهار رکن اساسی شامل توان اکولوژیک، تکنولوژی، نیروی انسانی و منابع مالی هر کشور برای توسعه پایدار مهم و ضروری است.

حمید ظهرابی نقش پژوهش را درتوسعه پایدار مهم دانست و افزود: برای شناخت و مدیریت بر روی هر یک از این چهار اصل باید پژوهش های کاربردی انجام شود.

وی با یاد آوری نقش پژوهش و دستاوردهای علمی در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار افزود: امروز بشر به دلیل استفاده غیرمنطقی از سرزمین، باعث ایجاد مشکلات عدیده ای از جمله فرسایش خاک، بیابانزایی، جنگل زدایی، تغییر اقلیم، کاهش تنوع زیستی، و آلودگی و مسمومیت زمین شده است.

غلامحسین کرمی مجری طرح بررسی اثرات طرح های عمرانی بر منابع آب های زیر زمینی نیز در این همایش در خصوص طبقه بندی طرح های عمرانی بر اساس گستره فعالیت، شناسایی و طبقه بندی آلاینده های قابل نفوذ در اثر اجرای طرح های عمرانی، تعیین اثرات کمی و کیفی ناشی از اجرای طرح های عمرانی به آب های زیرزمینی، ارائه روش های پایش وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی، راهکارهای فنی و اجرایی برای کنترل و یا کاهش اثرات ناشی از اجرای طرحهای عمرانی مطالبی عنوان کرد.

سروش مدبری مجری طرح مدیریت پسماندهای برق و الکترونیک نیز در این همایش به ارائه مطالبی در خصوص طبقه بندی پسماندهای برق و الکترونیک از نظر منشا، ماهیت، اثرات و پیامدها، تبیین وظایف دستگاه های اجرایی و نظارتی، بررسی خلاهای قانونی و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز، بررسی وضعیت مدیریت پسماند در دستگاههای دولتی، برچسب گذاری زیست محیطی، مدیریت حمل و جابجایی و دفع پسماندهای برق و الکترونیک پرداخت.