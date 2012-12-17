وضعیت عمومی شهردار مساعد است/تلاش برای یافتن فرد ضارب

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ظهر یکشنبه و به دلیل حمله ارباب رجوع به شهردار منطقه یک سنندج، محمد سهیل فضل وزیری مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به همین دلیل وی در بیمارستان بعثت سنندج بستری شد.

بر اساس اعلام پزشکان معالج، محمد سهیل فضل وزیری مورد اصابت چندین ضربه چاقو قرار گرفته بود که بعد از انتقال به بیمارستان و انجام مراقبت های لازم پزشکی وضعیت وی رو به بهبود است و هم اکنون وضعیت مساعد و مناسبی دارد.

همچنین در جریان این حادثه در محل شهرداری منطقه یک سنندج معاون و یکی از پرسنل شهرداری هم زخمی شدند که این دو نفر نیز مداوا شدند.

شهردار سنندج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با اقدامات پزشکی صورت گرفته وضعیت شهردار منطقه یک سنندج خوب اعلام شده است و انتظار می رود که وی با اتمام دوران بستری به محل خدمت خود بازگردد.

همچنین بر اساس اعلام پلیس آگاهی کردستان تلاش برای یافتن فرد ضارب که البته شناسایی شده است، همچنان ادامه دارد.

در جریان حادثه چاقو کشی در شهرداری منطقه یک سنندج، یک فرد ارباب رجوع بعد از متشنج کردن شهرداری به شهردار حمله کرد و وی را از چند ناحیه مورد ضربه چاقو قرار داد.

شامگاه یکشنبه نیز جمعی از مدیران و مسئولان استان کردستان از جمله فرماندار و شهردار سنندج ضمن حضور در بیمارستان بعثت سنندج با شهردار منطقه یک دیدار و از وضعیت عمومی وی اطلاع پیدا کردند.

وقوع این حادثه در میان اقشار مختلف مردم به ویژه در شهر سنندج نیز به صورت گسترده پخش شده است و هم اکنون به یکی از موضوعات اصلی در محافل عمومی در این شهر تبدیل شده است.