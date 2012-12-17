به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و به همت پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، نشست علمی تخصصی "اقتصاد مقاومتی" با سخنرانی غلامرضا مصباحی مقدم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.

این نشست علمی تخصصی در روز شنبه مورخ 2 دی ماه 1391 از ساعت 13 و 30 دقیقه تا 15 در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.



علاقه مندان، پژوهشگران و دانشجویان می توانند برای شرکت در این نشست به نشانی تهران، خیابان ولیعصر‌(عج)، پایین تر از میدان ولیعصر‌ (عج)، خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مراجعه کنند.