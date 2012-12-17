هیچ تضمینی برای پایان بحران وجود ندارد/ اروپا باید دموکراتیک تر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین شولتز"، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه "هامبورگر ابند بلات" اظهار داشت: یورو خود را به عنوان یک ارز قدرتمند نشان داده است. اگر حالا ما موفق شویم سیستم سیاسی ضعیف اتحادیه اروپا را پایدار کنیم شانس خوبی برای خروج از بحران داریم.

وی در ادامه اظهار داشت: هیچ تضمینی برای پایان بحران مالی و اقتصادی در اروپا وجود ندارد. شاید ما در عمیق ترین نقطه بحران قرار گرفته باشیم و حالا آرام آرام دوباره به سمت بالا در حرکت باشیم. اما من همواره به سیاست یکجانبه کاهش بودجه در اروپا انتقاد کرده ام. ما به یک نظم و دیسیپلین بودجه نیاز داریم، اما همچنین به سرمایه گذاری و رشد برای غلبه بر بیکاری و بحران اجتماعی نیازمندیم.

"مارتین شولتز" در ادامه به شرایط یونان اشاره کرده و گفت: شرایط در این کشور عملا کمی آرامتر شده است. دولت، یک قانون مالیاتی جدید را به پارلمان ارائه داده است که از طریق آن پول بیشتری به خزانه وارد می شود. یونانی ها پیشرفتهایی در زمینه بازسازی مدیریت مالی انجام داده اند. اما هنوز خیلی کارهای دیگر باید انجام شود. یونان باید صرفه جویی بیشتری کند، اما همچنین به سرمایه گذاری، اعتبارهای مطمئن برای اقتصاد و اقدامات محرک برای رشد اقتصادی در راستای مبارزه با بیکاری جوانان نیاز است.

وی در ادامه درباره احتمال بازگشت برلوسکونی به صحنه قدرت در ایتالیا و تاثیرات آن بر این کشور گفت: ایتالیا به پایداری نیاز دارد نه به برلوسکونی.در حال حاضر وی از حمایت 16 درصدی مردم برخوردار است و من اعتقاد ندارم که دوباره نخست وزیر ایتالیا شود.

"مارتین شولتز" در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما برای اینکه اعتماد مردم به اتحادیه اروپا را باز گردانیم به زمان نیاز داریم ،قبل از اینکه ما تغییرات بزرگی را بتوانیم در این اتحادیه ایجاد کنیم. ما باید اتحادیه اروپا را نو سازی کنیم تا موثر تر شده و از این طریق اعتماد شهروندان به آن برگردانده شود. اما ما نباید این بازسازی را با رای گیری عمومی در زمانی که اعتماد هنوز به این اتحادیه برنگشته است به خطر بیاندازیم.

وی افزود: بسیاری از چیزهایی که برای غلبه بر بحران ضروری است، می تواند قبل از نوسازی سازمانها و ساختارهای اروپایی اتفاق بیافتد، از جمله کنترل دقیق بودجه های ملی از طریق بروکسل و کنترل بازارهای مالی.

رئیس پارلمان اروپا در ادامه خاطر نشان کرد: بحران، دولتهای اروپایی را مجبور به اقداماتی ملی گرایانه کرده و به این ترتیب روند سیاسی ملی در اروپا نمایان شده و عملا روسای دولتهای اروپایی در دام افتاده اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما تنها سازمانی در اروپا هستیم که همواره تصمیم گیری می کنیم و پیشنهاداتی را برای غلبه قانونی بر بحران ارائه می دهیم.

"شولتز" در ادامه با تاکید بر اینکه پیشنهادات پارلمان اروپا از طرف شورای اروپایی رد می شود همچنین گفت: پارلمان تصمیم گیری می کند، اما هیچ سازمانی آن را به مرحله عمل در نمی آورد. بدون یک پارلمان اروپایی قدرتمند، هیچ دموکراسی اروپایی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهارداشت: ما باید مسئولیتهایی را که در سطح اروپایی داریم عاقلانه به کار بندیم. درباره سیاست حمل و نقل شهر هامبورگ بهتر است که شهردار آن تصمیم گیری کند، اما درباره تجارتهای بین المللی این اتحادیه اروپاست که تصمیم گیری می کند. این آلمان نیست که باید یک قرارداد تجاری با روسیه ببندد بلکه بروکسل باید این کار را انجام دهد. حدود چهل سال است که ما بخشهای کوچکی از مسئولیتهای ملی را برداشته و آنها را به سطح اروپایی منتقل می کنیم. ما به این ترتیب چهارچوب قانون اساسی و مدل تقسیم قدرت در اتحادیه اروپا را فراموش کرده ایم. این شرایط، مسئله ساز بوده چرا که از این طریق دموکراسی ما به خطر می افتد.

شولتز در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: اروپا باید شفاف تر و دموکراتیک تر شود و نگذارد که شهروندانش کلافه و عصبی شوند.

