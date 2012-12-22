حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حواشی دیدار تیم‌های صبا با ابومسلم اظهار داشت: به نظرم مشهد در برگزاری مسابقات مشکل جدی دارد. مسئولان برگزاری به بدترین شیوه ممکن این مسابقه را برگزار کردند. به عنوان مثال تماشاگران مشهدی را پشت نیمکت ما جای دادند و آنها هم انواع و اقسام توهین‌ها را نثار ما کردند.

وی یکی از مشکلات اساسی بازی با ابومسلم را کمبود نیروهای انتظامی دانست و تاکید کرد: تعداد نیروهای انتظامی در استادیوم بزرگ ثامن به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید! ولی افراد زیادی بیسیم به دست اطراف زمین ایستاده بودند و برای خودشان فرمان می‌دادند. بازی ما که تمام شد ولی دلم برای تیم‌هایی می‌سوزد که با این وضعیت باید در مشهد بازی کنند.

سرپرست تیم صبا ادامه داد: سازمان لیگ باید یک فکر جدی برای برگزاری مسابقات در مشهد بکند. این صحبت‌ها را نه برای اینکه شکست خورده‌ایم بلکه برای اصلاح وضعیت فعلی مطرح می‌کنم. ما برای یک مسابقه به مشهد رفتیم و این بازی تمام شد. به باشگاه ابومسلم هم به خاطر این برد تبریک می‌گویم ولی هیچ تیمی در مشهد امنیت ندارد.

"مشکل توپ جمع کن‌ها هم که در مشهد عادی شده است". نجاتی با بیان این مطلب یادآور شد: بعد از آنکه ما گل دوم را دریافت کردیم به توپ جمع کن‌ها دستور دادند از پشت دروازه‌ها کنار بروند و آنها به یکباره غیب شدند. این کارها در فوتبال بچه بازی است و دیگر کسی به آن توجهی نمی‌کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به معطلی دو ساعته بازیکنان و مربیان صبا در رختکن اشاره کرد و گفت: بعد از بازی حدود دو ساعت در رختکن معطل شدیم تا نیروهای انتظامی مردم را از پشت رختکن متفرق کنند. ما تا حدود ساعت 18 در رختکن بودیم و بعد از آنکه ورزشگاه خلوت شد با اسکورت پلیس به حرم امام رضا (ع) رفتیم.

نجاتی در پایان در خصوص درگیری مجید حیدری بازیکن صبا با یکی از بازیکنان ابومسلم تصریح کرد: این بازیکن همانی بود که در بازی با پیکان با ایمان مبعلی درگیر شده بود. حیدری به من گفت که این بازیکن ابومسلم مدام از الفاظ رکیک استفاده می‌کرده است و کارهای ناشایستی مرتکب شده بود که از چشم داور دور ماند ولی در صحنه‌ای که حیدری دستش را به سمت صورت آن بازیکن پرتاب کرد جلوی چشم داور بود و به همین خاطر بازیکن ما اخراج شد.

تیم فوتبال صبای قم روز گذشته (جمعه) در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف ابومسلم رفت با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.