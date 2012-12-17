مرگ روزانه 3 کارگر در محل کار

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در هفت ماهه سال جاری یکهزار و 86 مرد و 15 زن بر اثر حوادث کار در کشور جان باخته‌اند. بر اساس آمارهای موجود سقوط از بلندی با 456 فوتی(453 مرد و سه زن) رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می دهد، همچنین اصابت اجسام سخت با 236 فوتی (235 مرد و یک زن)، برق‌گرفتگی با 173 فوتی (172 مرد و یک زن)، سوختگی با 64 فوتی (58 مرد و شش زن) و کمبود اکسیژن با 34 فوتی مرد در رتبه های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

در هفت ماهه امسال بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با 177 مورد در شهریور ماه و کمترین آن با 109 مورد در فروردین ماه ثبت شده‌ است، مرگ های ناشی از حوادث کار مهر ماه امسال نیز نسبت به مهر ماه سال گذشته رشد زیادی داشت، به طوری که از 109 فوتی در مهر ماه سال گذشته به 174 مورد در مهرماه امسال رسید که این افزایش، معادل 59.6 درصد رشد می باشد.

طی این مدت همچنین استان‌های تهران با 140 فوتی (همگی مرد)، اصفهان با 94 فوتی (همگی مرد) و خراسان رضوی با 72 فوتی (71 مرد و یک زن) بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با دو فوتی، خراسان جنوبی با سه و زنجان با چهار فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشته‌اند.

بر اساس بررسی های سازمان پزشکی قانونی کشور در 10 سال گذشته (1381 الی 1390)، نه هزار و 625 نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان باختند که بیشترین آن با یکهزار و 507 فوتی در سال 1390 وکمترین آن با 461 فوتی در سال 1381 ثبت شده‌است.

گفتنی است مرگ و میر حوادث کار از سال 1381 تا 1387 سیر صعودی داشت اما در سال 1388 با کاهش این آمار در کشور مواجه بودیم، این درحالی است که مرگ بر اثر حوادث کار در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن مجدداً افزایش یافت و 16.9 درصد بیشتر شد. یادآور می شود مطابق آمارهای موجود به طور متوسط در هر سال 963 نفر و روزانه 2.7 نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان خود را از دست می دهند.