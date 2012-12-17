266 مجوز تاسیس واحد فنی در زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی با اشاره به اینکه میزان سرمایه‌گذاری برای پروانه‌های بهره‌برداری در استان زنجان یک هزار و 136 میلیارد و 469 میلیون ریال برآورد شده است، گفت: سه فقره جواز تاسیس واحد فنی نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه یک فقره پروانه واحد فنی طی هشت ماه امسال در استان زنجان صادر شده است، تصریح کرد: در مجموع برای سه نفر در این واحد اشتغالزایی شده است.

وی با اشاره به اینکه مجوز 15 طرح توسعه با سرمایه‌ای بالغ بر 372 هزار و 843 میلیون ریال در استان زنجان صادر شده است، ادامه داد: 352 فرصت شغلی در این طرح‌های توسعه ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه دو فقره پروانه طراحی طی هشت ماه امسال در استان زنجان صادر شده است، یادآور شد: در مجموع برای شش نفر اشتغالزایی می‌شود.

معصومی افزود: هفت مورد واحد راکد در استان زنجان شناسایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان مجموع جوازهای تاسیس استان زنجان را بیش از یک هزار فقره برشمرد و افزود: در مجموع بر اساس این جوازهای تاسیس برای 39 هزار و 178 نفر اشتغال ایجاد شده است.

5 درصد از مواد اولیه تولید روغن نباتی در ایران کشت می شود

مدیرعامل کارخانه روغن نباتی جهان گفت: در حال حاضر تنها پنج درصد دانه های روغنی در ایران کشت می شود.

حمید حمیدیدر نشست اتاق بازرگانی استان زنجان مواد اولیه مورد نیاز جهت تهیه و تولید روغن در ایران بصورت دانه های روغنی و یا روغن خام از کشورهای خارجی تامین می گردد.

وی افزود: عدم وجود بازار صادراتی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و فقدان برنامه مدون برای تقسیم درست بازار روغن که در حال حاضر 75 درصد بازار دست هشت کارخانه روغن کشی بوده است.

حمیدی افزود: همچنین عدم وجود قوانین ضدانحصار در این حوزه مهمترین مشکلات کارخانجات تولید روغن در ایران را بخود اختصاص می دهد.

مدیرعامل روغن نباتی جهان در ادامه مشکل اصلی شرکت را ساختار مالی و بدهی به چهار بانک اعلام کرد و از تعامل سختگیرانه یکی از بانکها با شرکت ابراز ناخرسندی کرد.

حمیدی خواستار مساعدت مسئولین برای استمرار فعالیت و ادامه اشتغال چهارصد نفر نیروی کار فعال موجود در این واحد تولیدی که مرغوبترین روغن نباتی را با کیفیت بالا تهیه و عرضه می نمایند شد.



وی ادامه داد: در حال حاضر 35 کارخانه تولید روغن در کشور فعال بوده و ظرفیت تولید 3 میلیون و 100 هزار تن روغن در سال را دارا می باشد که 50 درصد از این میزان تولید مازاد بر مصرف داخلی است.