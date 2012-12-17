به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر چهارمین همایش تجلیل از پیرغلامان اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: بعد از گذشت چهار سال فعالیت قرار است در سال آینده این همایش به صورت ملی برگزار شود که این حرکت پیامدهای بسیار خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.



سید محسن رضوی با اشاره به اینکه این همایش در سال جاری به عنوان همایش مذهبی ایرانی نام گرفته است، افزود: مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) به عنوان علمدار و در خط مقدم کار قرار دارد و افراد زیادی در لباس های مختلف مسئولیت پشتیبانی و حمایت از این حرکت بزرگ را بر عهده دارند.



وی اضافه کرد: امسال در این همایش میزبان میهمانان ویژه ای خواهیم بود و قرار است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در این همایش به سخنرانی بپردازند.



رضوی تصریح کرد: حجت الاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم، استاندار قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان از جمله مدعوین ما در این همایش هستند که امیدوایم با حضور پررنگ خود، زینت بخش مجلس باشند.



تجلیل از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی



وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: قرار است امسال از یک مرجع تقلید به عنوان پیرغلام حضرت ابادعبدالله الحسین(ع) تجلیل شود و در این راستا از حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی تجلیل ویژه به عمل خواهد آمد.



رضوی با اشاره به اینکه در این مراسم از 16 نفر پیرغلام، جوان غلام، نوغلام، مداح و سخنران اباعبدالله الحسین تجلیل به عمل خواهد آمدف گفت: در این برنامه 7 سخنرانی مذهب خواهیم داشت که قرار است از آنان نیز تجلیل به عمل آید و همچنین برقعی یکی از شاعران اهل بیت (ع) نیز به صورت ویژه شعرخوانی خواهند داشت.



رونمایی از تمبر اختصاصی همایش



دبیر برگزاری چهارمین همایش تجلیل از پیرغلامان، جوان غلامان، نوغلامان، مداحان و سخنرانان اباعبدالله الحسین(ع) ادامه داد: به جهت اینکه قرار است این همایش سال آینده به صورت ملی برگزار شد، طی مراسمی از تمبر اختصاصی همایش رونمایی خوهیم کرد.



هدف از کمک به تشکل‌های مذهبی ارتقاء هویت دینی جوانان است



معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قم نیز گفت: هدف ما از کمک به تشکل های مذهبی، ارتقاء هویت دینی جوانان و رساندن پیام اسلام به جوامع بشری است.



روح الله رمضانی اظهار داشت: این معاونت از بدو تاسیس تا کنون 130 عنوان فعالیت انجام داده است که تمامی این برنامه‌ها توسط 55 تشکل و سمن فعال در استان قم برگزار شده است.



وی با اشاره به اینکه ظرفیت و پتانسیل تشکل‌های مردم نهاد در قم زیاد است، افزود: ما تا کنون 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به این تشکل ها کمک کرده ایم و بخشی از اعتبارات مورد نیاز این تشکل ها را تامین نموده ایم و مابقی اعتبارات برای اجرای برنامه های این تشکل ها از طریق کمک های سایر ادارات و کمک های مردمی تامین شده است.



معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز صدور اعتبارنامه های سمن های استان قم گفت: از این سمن ها درخواست می شود که برای ثبت تشکل خود اقدام نمایند تا از حمایت های مادی و معنوی پس از اخذ مجوز از این معاونت برخوردار شوند.



رمضانی در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری جشنواره اتفاق در سال آینده خبر داد و گفت: در این جشنواره سمن های برتر استان شناسایی و از آنان تقدیر خواهد شد.



فوت 10 نفر از پیرغلامان تجلیل شده در سال گذشته



سخنگوی شورای هیئات مذهبی استان قم نیز در خصوص این همایش گفت: 10 نفر از پیرغلامانی که در سال‌های گذشته در این همایش مورد تجلیل قرار گرفته اند، فوت کرده‌اند.



جواد اشعری اظهار داشت: در همین راستا قرار است در این همایش کلیپی از این بزرگواران تهیه شود و برای حاضرین پخش گردد تا یاد آن عزیزان سفر کرده نیز همیشه در اذهان باقی بماند.



وی اضافه کرد: در این همایش 23 پیرغلام، جوان غلام، نوغلام، مداح و سخنران از سایر استان های کشور حضور دارند که اگثر آنان عضو شوراهای هیئات مذهبی استان های خود می باشند.

