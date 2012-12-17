به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نخستین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری طی سخنانی گزارشی از عملکرد مرکز پژوهشها ارایه کرد.
وی گفت: در بحث تجدید ساختار مرکز پژوهشها هم اکنون 4 معاونت پژوهشی و یک معاونت اجرایی داریم که پیش از این مرکز دارای یک معاونت پژوهشی و یک معاونت اجرایی بود.
جلالی ادامه داد: این معاونتها اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و امور زیربنایی و عمرانی هستند و 10 دفتر ذیل این معاونتها تشکیل شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: برای ارتقاء جایگاه مرکز پژوهشهای مجلس تحولاتی باید در آیین نامه داخلی مجلس صورت گیرد، اینکه هر اقدامی بخواهد در راستای قانون گذاری از سوی مجلس انجام گیرد، دارای پیوست پژوهشی باشد اقدام شایستهای است و اگر مرکز پژوهشها دارای کرسی پژوهشی در کمیسیونها و صحن مجلس باشد، می تواند مرکز پژوهشها را ارتقاء دهد.
وی گفت: در معاونتهای پژوهشی خواسته شده تا شورای راهبردی تشکیل دهند که صاحب نظرترین نمایندگان موجود و نمایندگان ادوار، صاحبان تجربه در بخشهای دولتی و خصوصی و بهترین تئوری پردازهای حوزوی و دانشگاهی سه ضلع این شورا را تشکیل میدهند.
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