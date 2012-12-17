به گزارش خبرنگارمهر، رییس ستاد اقامه نماز کشور روز دوشنبه در مراسم بهره برداری از مجتمع عروجیان بهشت زهرا(س) تصریح کرد: مهندسی فکری و فرهنگی ما باید اصل کار را روی فهم مردم قرار دهد نه ظاهر و قیافه. باید اقدامی انجام شود که همه مردم آن را بفهمند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه مساله قیامت و مرگ مساله بسیار جدی است و همه باید چشم و گوش و دست و پای خود را تا وقتی که جان و روح در آن است از گناه دور نگه دارند گفت: همه ما حتی در این دنیا فراموش می شویم پس خوشا به حال کسی که کار خیری انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد زکات، نماز و امر به معروف باید در مجموعه بهشت زهرا(س) نماینده داشته باشد. حتی تابلوهایی که دراین مجموعه قرار داده می شود باید آموزنده باشند.

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با بیان اینکه غسل دادن میت یک عبادت است اظهار داشت: شهید دکتر بهشتی به غیر از این که یک ایدئولوژیست بود، میت نیز شستشو می داد.امامان ما نیز هر کدام میت شستشو می دادند. اما کسانی که شغلشان این است در معرض خطرند. چرا که اگر این کار به شغل تبدیل شود، احساس انسان را نسبت به آن کم می کند. عزیزان غسال هم هر زمان دیدند احساسشان نسبت به این کار معنوی کم شده ، حتما چند روزی فرد دیگری را جایگزین خود کنند.

رییس ستاد اقامه نماز کشور افزود: کسی که میت را غسل می دهد می تواند همان موقع برای بازماندگان آن شخص نیز موعظه کند که این کار اثر خوبی دارد. موعظه یک دقیقه ای او از حضور 30 ساله من در تلویزیون تاثیرگذارتر است.

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی در مجموعه بهشت زهرا (س) و ارائه این خدمات همچون آموزش مداحان، به کارگیری مباشران، برگزاری نماز جماعت و.. لازم است گفت: بابت انجام این اقدامات دستتان درد نکند اما مواظب خودتان باشید چراکه کاری که شغل شما شود، برایتان سنگین نشود. مانند آن مطربی نشوید که از بس کارش را تکرار کرده برایش بی اهمیت شده و لبخندی هم بر لبش نمی نشیند. نباید حساسیتتان را از دست بدهید.

وی افزود: گاهی فرصتها را می سوزانیم. اگر عقل کل هم هستید باید در کارها مشورت کنید گاهی افراد عادی چیزی به ذهنشان می رسد که خواص آن را نمی فهند. بخشی از مشکلات مملکت ما به این دلیل است که کارشناسان ما ناشی هستند. مشورت کنید، نصف راه کمال از انتقادات است.