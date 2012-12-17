ورود 700 دستگاه اتوبوس دو کابین جدید تا اوایل سال آینده

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم بهره برداری از بخش میانی خط 3 متروی تهران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد : در حوزه حمل و نقل عمومی مهم ترین اولویت ما توسعه خطوط مترو است که در این راستا 150 کیلومتر خط مترو در دست ساخت قرار دارد. پس از توسعه مترو ، توسعه شبکه و ناوگان اتوبوسرانی با اولویت خطوط تندرو در دستور کار است که در تلاشیم تا پایان سال 300 دستگاه اتوبوس دو کابین و تا اوایل سال آینده نیز 400 دستگاه دیگر از این اتوبوس ها را وارد ناوگان کنیم .

وی افزود : امروز هفت کیلومتر از خط 3 متروی تهران حد فاصل چهارر اه ولی عصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی به بهره برداری رسید که در تلاشیم سه ایستگاه میانی این بخش را نیز طی ماه های آینده آماده بهره برداری کنیم .

وی افزود : خط 3 متروی تهران خط جدیدی در شبکه متروست که طولانی ترین خط نیز در پایتخت محسوب می شود و این خط از جنوب غرب شهر آغاز شده و تا شمال شرق ادامه خواهد یافت.

شهردار تهران با بیان این که در فاز دوم این پروژه 12 کیلومتر از بخش جنوبی خط 3 به بهره برداری می رسد ، گفت : توسعه خطوط مترو مهم ترین اولویت ما در حوزه حمل و نقل عمومی است چنانچه در حال حاضر 150 کیلومتر خط مترو در دست احداث قرار دارد و حفاری 100 کیلومتر از این خطوط صورت گرفته است .

وی تصریح کرد : در صورت تامین اعتبارات لازم ما آمادگی این را داریم که 30 کیلومتر خط مترو را در مرحله سیویل ، احداث و امکان بهره برداری از 17 تا 20 کیلومتر را در سال فراهم کنیم .

قالیباف با بیان این که توسعه شبکه و ناوگان اتوبوسرلتی اولویت بعدی مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی است اظهار کرد : ضمن توسعه خطوط بی آر تی در تلاشیم که تا پایان سال 300 دستگاه اتوبوس دو کابین و در اوایل سال اینده نیز 400 دستگاه دیگر از این اتوبوس ها را وارد ناوگان کنیم .

وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که چک 1800 میلیارد تومانی ( بودجه متمم شهرداری تهران در سال 91)را سرانجام چه کرده اید ، گفت : این از بداخلاقی های ژورنالیستی بود اما خدا را شکر باید بگویم که در شهرداری تهران این توفیق را داشتیم و توانستیم درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم و بدون شک باید تاکید کنم که همه درآمدهای ما ، درآمدهای قانونی است و به طور حتم هیچ درآمد غیر قانونی نداریم ، لذا خواهش من این است که مقداری اخلاق در این زمینه ها رعایت شود .



