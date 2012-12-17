18 مصدوم در منطقه تفریحی سخوید تفت/ برف بازی یک کشته بر جای گذاشت

محمدحسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضربه به سر، ضربه به لگن و ستون فقرات، سرمازدگی، خراشیدگی و ضربه به کمر، صورت و سر و گردن از نمونه جراحات وارده به این افراد است که به سبب آن یک نفر کشته، 12 نفر در بیمارستان بستری و بقیه تحت درمان سرپایی قرار گرفته اند.

وی افزود: با شروع فصل سرما و ریزش برف و باران زمستانی، رونق منطقه تفریحی سخوید شهرستان تفت به ویژه منطقه موسوم به پیست اسکی این منطقه آغاز می شود.

نجفی عنوان کرد: به دلیل عدم وجود امکانات کافی و غیر استاندارد بودن آن منطقه برای ورزشهای زمستانی، همه ساله شاهد چنین آمار از این منطقه تفریحی هستیم.

وی یادآور شد: کشته شدن یک جوان در اثر ضربه به سر وارده در حین تفریح، از تاسف بارترین حوادث دو هفته اخیر این منطقه گزارش شده است.