نفرات تیم نماینده خراسان شمالی در لیگ برتر جودو مشخص شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی در لیگ برتر سال 91 با 14 جودوکار که 11 نفر از آنها از ورزشکاران بومی استان هستند، شرکت می کند.

وی افزود: در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی و سعید رضاییان، در 66 کیلو مصطفی دلیریان و مختار خورنگ، در 73 کیلو سعید مولایی و علی فرزانه، در 81 کیلو محسن بخشایی و حامد ملک محمدی، در 90 کیلو علی محمدنیا و یونس ولی زاده، در 100 کیلو ژاکوب آواکیان و مجتبی قادری قهرمانلو و در وزن 100+ کیلوگرم ابراهیم قجر و مسعود حاجی پور مقدم نمایندگان تیم خراسان شمالی در لیگ برتر را تشکیل می دهند.

خسرویار تصریح کرد: به غیر از سعید مولایی در وزن 73 کیلوگرم و حامد ملک محمدی در وزن 81 کیلو که از تهران به تیم استان پیوسته اند و نیز ژاکوب آواکیان ارمنستانی در وزن 100 کیلوگرم، دیگر جودوکاران تیم موسسه مالی و اعتباری میزان، بومی خراسان شمالی هستند.

به گفته وی ژاکوب آواکیان در حال حاضر نفر دوم رده بندی جودو جوانان اروپا است و پیش از این نیز در رقابت های بین المللی کاپ فجر ایران به مقام قهرمانی رسیده بود.

خسرویار که خود سرپرستی تیم استان را در رقابت های لیگ برتر بر عهده دارد، اظهار داشت: مربیگری این تیم بر عهده رضا مهنان است.

وی اضافه کرد: تیم موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی 13 دی ماه در نخستین هفته مسابقات لیگ برتر، برابر تیم های پاس ثامن الحجج خراسان رضوی و مناطق نفت خیز جنوب مبارزه می کند.

این مسئول اظهار داشت: این تیم با هدف قهرمانی در لیگ برتر بسته شده و از هم اکنون نیز وعده قرار گرفتن بر روی سکو را به مردم ورزش دوست خراسان شمالی می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر 91 جودو در حالی 13 دی ماه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز می شود که حضور تیم های نفت مسجد سلیمان، پاس ثامن الحجج خراسان رضوی، هتل ملک چالوس، شهدای خوزستان، موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی، پالایش گاز فجر جم و دانشگاه آزاد اسلامی در این مسابقات قطعی شده است.

براساس اعلام سازمان لیگ، تیم هایی که علاقه مند به حضور در مسابقات فصل جاری لیگ برتر جودو هستند، می توانند تا سه روز قبل از شروع لیگ، اعلام آمادگی کنند و بر این اساس احتمال افزایش تیم های حاضر در این مسابقات نیز وجود دارد.

در فصل گذشته لیگ برتر جودو کشور، تیم جودوی بزرگسالان خراسان شمالی با بهره گیری از ورزشکاران بومی در حالی که سودای کسب مقام نیز در سر داشت، به دلیل کمبود اعتبارات و عدم حمایت نهادها، مراکز صنعتی، افراد حقیقی و ... به عنوان اسپانسر، پس از هفته اول مسابقات، انصراف خود را اعلام کرد.