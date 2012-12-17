به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) و صندوق توسعه ملی ایران، نحوه ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی در زمینه پروژه‌های ممیزی و صرفه‌جوی انرژی در ایران را بررسی کردند.

ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در زمینه پروژه‌های ممیزی و صرفه‌جوی انرژی در ایران طی نشست مشترکی بین دایجیرو کایتو مشاور تدوین پروژه و رامین باقر مسئول برنامه‌ ریزی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن با محمد مزرعتی مدیر امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست همچنین به بررسی اولیه در زمینه ارزیابی توجیه فنی و مالی ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به پروژه های بهینه ‌سازی انرژی در ساختمان و چگونگی تامین مالی این‌گونه طرح‌ها توسط صندوق پرداختند.

شرکت‌های خدمات انرژی (اسکو ESCO) نیز که در تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی، طرح‌های مرتبط با بهبود کارایی انرژی را ممیزی، طراحی، تأمین مالی و اجرا می‌کنند نیز با جایکا همکاری دارند.

دایجیرو کایتو در این نشست اعلام کرد: در اینگونه پروژه‌ها در مجموع با بهره‌گیری از شرکت‌های اسکو می‌توان به طور متوسط تا 30 درصد از مصرف انرژی واحدهای صنعتی یا مسکونی را کاهش داد.

همچنین این شرکت‌ها با تضمین حصول به سطح شخصی از کارایی انرژی، تمام ریسک پروژه را برعهده می‌گیرند و سهم خود را از محل صرفه‌جویی انرژی در قالب قرارداد عملکردی برداشت می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها پس از مراجعه به محلی که می‌تواند یک ساختمان یا کارخانه باشد، میزان معینی از صرفه‌جویی را اعلام می‌کنند و سپس با بهره‌گیری از تجهیزات و روش‌های دیگر این رقم را محقق می‌کنند.

در نشست مشترک نمایندگان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن و سرپرست امور بین‌الملل صندوق توسعه ملی، چگونگی دریافت تسهیلات از این صندوق برای پروژه های ممیزی و صرفه جویی انرژی تشریح شد.

محمد مزرعتی در این نشست مطرح کرد که پرداخت تسهیلات به صورت ارزی و قابل ارائه به شرکت های خصوصی است.