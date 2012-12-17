افشای راز 3 جنایت مرد تیرانداز/ ازدواج با دختر یکی از مقتولان

به گزارش خبرنگار مهر، 18 آذر امسال زنی با مراجعه به ماموران پلیس دشتستان از تیراندازی همسرش خبر داد. او در شکایت خود گفت : مدتی است با همسرم اختلاف دارم. امروز او و دوستش به خانه ما در خیابان اسدی آمده و برای تهدید شروع به تیراندازی کردند.

پس از این شکایت و با توجه به حساسیت ماجرا تیمی از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و موفق به دستگیری متهم به نام " داوود" شدند. با انتقال متهم به پلیس امنیت مشخص شد ، او از مجرمان خطرناک است. بررسی اسلحه او نیز راز سه جنایت را فاش کرد.

تحقیقات علمی ماموران ، نیز نشان داد متهم سال 86 در جریان درگیری در روستای "بنار" فردی به نام محمد را به قتل رسانده است.او مدتی بعد دو نفر دیگر را نیز با شلیک گلوله به قتل رساند.

متهم در بازجویی ها با اعتراف به جنایت های خود گفت : یکی از قربانیان خود را در روستای بنار و دو نفر دیگر را در استان فارس به قتل رساندم. یکی از قربانیان را در چهل چشمه استان فارس با شلیک گلوله کشتم و بعد با دختر او ازدواج کردم. می دانستم اگر راز این جنایت فاش شود خانواده اش مرا می کشند. به همین خاطر به خواستگاری دختر او رفتم و با دختر مقتول ازدواج کردم تا اگر روزی راز جنایت فاش شد با وساطت او آزاد شوم. حالا با شکایت همسرم دستگیر و راز سه جنایتم فاش شد.

متهم به قتل پس از تحقیقات مقدماتی به زندان منتقل شد تا به زودی صحنه جنایت های خود را بازسازی کند.

