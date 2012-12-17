شب شعر بصیرت در آبادان برگزار می شود

مریم دلباری در گفتگو با مهر اظهار کرد: حماسه ای که مردم ایران با حضور میلیونی خود در ۹ دی آفریدند، سه تاثیر متفاوت بر سه گروه مختلف داشت. اول باعث دلگرمی و احساس غرور و قدرت خود مردم ایران و دوستان انقلاب در داخل و سراسر دنیا شد. دوم خشم و عصبانیت دشمنان و منافقان و البته واکنش همراه با انفعال و عقب نشینی آنها را به همراه داشت و سوم باعث بیداری عده ای شد که در چند ماه گذشته در تحلیل و بررسی اوضاع ایران تا حدودی دچار شک و تردید شده‌ بودند.

وی افزود: این حماسه بزرگ، بدون شک باشکوه ترین و بزرگترین اجتماع و راهپیمایی سراسری مردم ایران در ۳۰ سال گذشته بود. در این مسئله هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و گواه این ادعا خود مردم ایران هستند که این حماسه بزرگ را خلق کردند. در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ به ویژه تهران و قم، خود مردم شاهد هستند و تائید می‌کنند که تاکنون چنین اجتماع بزرگی را ندیده‌ بودند.



دلباری با اشاره به چاپ کتابچه ای از اشعار سروده شده در این خصوص افزود: در زمان حاضر مجوز شابک و چاپ آن را نیز دریافت کرده ایم.



وی اظهار داشت: به زودی فراخوان این شب شعر منتشر می شود.



دلباری تصریح کرد: اشعار برگزیده و منتخب از میان اشعار رسیده در روز حماسه و شور 9 دی توسط شاعران آنها خوانده می شود.