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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

رمضانی:

2500 نفر در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن طرقبه شاندیز شرکت کردند

2500 نفر در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن طرقبه شاندیز شرکت کردند

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مسابقات قرآن کریم طرقبه شاندیز از مشارکت بیش از 2500 نفر در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: چهره های قرآنی علاوه بر اینکه خودشان دارای تربیت قرآنی هستند؛ لازم است تلاش کنند تا افراد فامیل و دوستان را در حلقه ای گسترده تر با تربیت قرآنی آشنا کنند و ضمن قرائت صحیح قرآن تدبر در مفاهیم قرآنی را در برنامه کاری خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه مسابقات قرآن در چهار رشته قرائت، ترتیل، حفظ  و مفاهیم تخصص قرآن برگزار شد، عنوان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان، ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اسلامی در مدارس و منازل است.

گفتنی است، در رشته قرائت قرآن کریم،آقایان رضا بقائی، مرتضی محمدی، مهدی زمانی و خانم ها عطیه دلگشا، نفیسه قربانی، بتول دلگشا و در رشته مفاهیم تخصصی آقایان کورش اسپرائینی، سید جواد مهدی زاده، سید رحمت سجادیان و خانم ها فاطمه فتحی،عاطفه لنگران ، معصومه مغنی به عنوان نفرات اول تا سوم تجلیل و تقدیر شدند.

در رشته ترتیل قرآن کریم، آقایان سید جلال مدنی، محمدجواد دلگشا،جعفرعابدی و خانم ها راضیه دلگشا، فرشته طلوعی، مرضیه جلال منش به عنوان نفرات اول تا سوم منتخب شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم، خانم ها فاطمه فتحی و محدثه فتحی به ترتیب ‌مقام های اول و دوم را کسب کردند.

در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم، مهدی اعیانی و فاطمه مؤذنی و در رشته حفظ 10 جزء قران کریم، کورش اسپرائینی و طوبی مؤذنی موفق به کسب مقام شدند.

کد مطلب 1768495

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