شهید مفتح بازوی توانمند نظام اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل مختاری ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز حوزه و دانشگاه با اشاره به سالروز شهادت آیت الله مفتح اظهار داشت: روز وحدت حوزه و دانشگاه یکی از یادگاران معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که شهادت آیت‌الله مفتح به عنوان نماد عینی این وحدت بر تارک آن می‌ درخشد.

وی افزود: امام راحل (ره) با ایجاد روحیه وحدت، برادری و یکپارچگی در جامعه ایران به ویژه بین دانشگاه و حوزه زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد و به همین دلیل ما باید مناسبت های این چنین را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران پاس داشته و برنامه های متنوعی را برگزار کنیم.

حجت الاسلام مختاری نیا با بیان اینکه وحدت بین حوزه و دانشگاه از ابتکارات شهید دکتر مفتح است، عنوان کرد: این شهید بزرگوار با آگاهی کامل نسبت به این دو قشر و با کار مداوم در دو بخش حوزه علمیه و دانشگاه زمینه را برای پیوند این دو قشر فراهم کرد و اندیشه های آنان را به یکدیگر نزدیک تر کرد.

وی در ادامه به برخی از خصایص این شهید بزرگوار اشاره و اظهار داشت: شهید آیت ‌الله دکتر مفتح، متفکری ژرف‌ اندیش بود که در مکتب انبیای الهی و اوصیای ایشان به رشد و شکوفایی شکوهمند نائل شد و با کارنامه‌ ای پربار در عرصه‌های، فرهنگی و آموزشی و پژوهشی به عنوان دانشوری پارسا، متفکری متعهد و مصلحی دینی در ادای رسالت حراست از مرزهای اعتقادی، نقشی بس مهم را عهده ‌دار شد و خروش استوارش در متبلور ساختن فضیلت‌ های جاوید تحسین اهل معنا را برانگیخت.

وی افزود: دانشگاه و حوزه مکمل یکدیگر بوده و در سایه وحدت این دو حوزه مهم جامعه به سوی قله‌ های سعادت و پیشرفت رهنمون می‌ شود.

حجت الاسلام مختاری نیا در پایان یادآور شد: در کنار هم بودن مبانی ارزشهای دینی و فرهنگی که موجب رشد وتعالی علمی و دینی در جامعه می شود براساس وحدت حوزه و دانشگاه است و به همین دلیل باید به صورت ویژه در این حوزه برنامه ریزی های بهتری در دستور کار مسئولان قرار گیرد.