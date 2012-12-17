دانشنامه علوم قرآنی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین خراسانی مدیرگروه دائرة المعارفهای مرکز فرهنگ و معارف قرآن از چاپ دو جلد از دانشنامه علوم قرآنی تا آخرسال خبر داد.

وی ضمن تشریح پروژه های این مرکز گفت: در گروه دائرة المعارف قرآن کریم دو پروژه اصلی در حال انجام است. یکی دائرة المعارف قرآن کریم و دیگری دانشنامه قرآن کریم ویژه جوانان که تاکنون 9 جلد از دائرة المعارف قرآن کریم چاپ شده و دانشنامه نوجوانان نیز یک جلد آن به چاپ رسیده است و امیدواریم تا پایان سال جلد دوم آن نیز چاپ شود.

خراسانی با بیان اینکه این دانشنامه بنا به درخواست بسیاری از پژوهشگران و اساتید و دانشجویان رشته های علوم قرآنی انجام گرفته است، ابراز امیدواری کردند که تا پایان سال جلد دوم آن نیز آماده چاپ شود.



وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: این دو اثر مشتمل بر مجموعه ای از مباحث علوم قرآنی است که مهمترین مباحث آن تفسیر با گرایش های مختلف و مباحثی مانند تاویل و اسرائیلیات، اسباب نزول و مباحث دیگر است.

مدیر گروه دائرة المعارف های مرکز فرهنگ وعلوم قرآنی ضمن بیان اینکه این دانشنامه قرار است در 5 جلد منتشر شود، از همه پژوهشگران برای استفاده از این اثر و ارسال انتقادات و پیشنهادات جهت بهتر شدن کار، دعوت کرد.

