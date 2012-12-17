اقتصاد کشور تا مردمی نشود ره به جایی نمیبرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم نکوداشت هفته پژوهش در دانشکده افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین، صیانت و پیشبرد انقلاب اسلامی را نقطه کانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواند.



لاریجانی با اشاره به فعالیتهای سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف دفاع مقدس، سازندگی و نیز علم و پژوهش، خاطرنشان کرد: حضور سپاه در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی و حرکت در جهت پیشبرد علم و دانش، این نهاد را به یکی از نهادهای علمی مؤثر تبدیل کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد و تقویت تفکر انقلاب اسلامی در منطقه و جهان و نیز گرایش مردم منطقه به مردم سالاری دینی که نشأت گرفته از مدل انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: مبارزه با ظلم و تقویت روحیه مجاهدت از مؤلفه‌هایی است که انقلابهای دیگر آن را از انقلاب اسلامی الگو گرفته‌اند.

وی همچنین به تحولات منطقه و نقش امریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد آشوب و درگیری در کشورهای اسلامی از جمله فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان، افزود: تفکر مبارزه با ظلم و ایستادگی در برابر قدرتهای استکباری که جمهوری ‌اسلامی ایران همیشه بر آن تاکید کرده، به صورت یک فکر عمیق در امت اسلامی درآمده است.

لاریجانی نمونه آن را تحقیر رژیم صهیونیستی و امریکا در مقابله با حزب‌الله در جنگهای مختلف از جمله جنگ هفت روزه اخیر بیان کرد.

وی پیشرفتهای علمی عمیق و راهبردی ایران در زمینه‌های هسته‌ای، موشکی و صنعتی را برای کشور و ملت ایران دستاورد بزرگی خواند و گفت: این دستاوردها موجب ناراحتی دشمنان و پرونده سازی علیه ایران شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به فشارهای دشمنان برای عقب‌نشینی ایران در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد و گفت: زمانی که کشوری صاحب یک دانش شد، کنار گذاشتن آن مفهومی ندارد.

لاریجانی همچنین به موضوع مشکلات پژوهش و نوع نگاه به این مقوله اشاره کرد و افزود: نگاه حکومتی به موضوع پژوهش، نگاهی آزاردهنده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه پژوهش در کشور مرتباً در حال افزایش است و سازوکارهایی که این ظرفیتهای پژوهشی را شکل دهد، از نظر حقوقی هم در قانون مشخص شده است ولی به لحاظ اینکه به این بخش به صورت مردمی نگریسته نمی‌شود نمی‌توان نتایج کاملی از آن گرفت.

وی افزود: پژوهش باید به درون مردم راه یابد و به صورت یک فرهنگ درآید و عمقی شود و به نظر من این کار صورت نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ما در کلان مردمی نشده و اقتصاد دولتی بر اقتصاد کشور سایه انداخته است و این اقتصاد ره به جایی نمی‌برد چون جنس مردمی ندارد.

وی افزود: چرخه کار، تولید و نیز تحقیق در کشور باید مردمی شود تا حرکتهای وسیع پژوهشی به وجود آید.

در این مراسم همچنین از کتاب اندیشه‌های دفاعی فرمانده کل قوا، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.