مهلت تکمیل فرم سهام‌ عدالت تا 3 روز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی از همه دارندگان دعوت نامه توزیع سهام عدالت خواست تا پایان ماه جاری فرم ها را به شرکت های تعاونی شهرستانی ارائه دهند.



این طرح و اجرای آن کاری بزرگ با اهداف مقدسی مانند توسعه مالکیت، توزیع مناسب‌تر درآمد و آشنا کردن عامه مردم با سهامداری و حضور در بازار سرمایه آغاز شده است و مدیران قبلی سازمان خصوصی‌سازی به همراه سایر مسئولان زحمات زیادی برای آن کشیده‌اند.



تا پایان سال گذشته حدود 45 میلیون دعوتنامه میان 6 دهک از 75 میلیون فرد ایرانی توزیع شد که 41 میلیون و 600 هزار دعوتنامه تکمیل و به شرکت‌های سهام عدالت تحویل داده شده است.



طبق آخرین مصوبه شورای عالی اصل44 مقرر شده است تا 30 آذر به آن دسته از دارندگان دعوت‌نامه سهام عدالت مهلت داده شود که تاکنون به هرعلتی برای تکمیل دعوتنامه و تحویل مراجعه نکرده‌ اند و در پایان آذر پرونده تخصیص سهام عدالت با هر تعداد افرادی که دعوت‌نامه‌های مربوطه را تحویل داده‌اند ، بسته می‌شود.

