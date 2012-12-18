اتمام بازنگری در قانون جامع معلولان/ ارسال اصلاحیه به دولت

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بازنگری قانون جامع حمایت حمایت از حقوق معلولان بدلیل توجه بیش از اندازه کارشناسان و متخصصین برای بررسی و اصلاح ، زمان زیادی برد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه پایان آذرماه لایحه اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به دولت ارسال می شود، تاکید کرد: قرار بود بسیار زودتر ، این لایحه تکمیل و ارسال شود اما بدلیل مباحث کارشناسی مدتی به طول انجامید.

وی از قول همکاری نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس قول داده اند که پس از ارسال لایحه بازنگری قانون به مجلس نهایت همکاری را برای تسریع در تصویب داشته باشند.

هاشمی افزود: در این لایحه ماده ای برای پیشگیری از معلولیتها افزوده شده است و همچنین نظارت بر اجرای قانون نیز از سوی دستگاههای مختلف بیشتر شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه بسیاری از مشکلات معلولان در جامعه کاهش پیدا کند.