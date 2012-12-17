  1. عناوین کل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

اعلام دو نوع فرآورده آرایشی و پلیمری تقلبی در خوزستان

اعلام دو نوع فرآورده آرایشی و پلیمری تقلبی در خوزستان

اهواز - خبرگزاری مهر: دو نوع فرآورده آرایشی و پلیمری تقلبی کرم دست و صورت و مسواک انگشتی ظریف پلیمر با نشان های تجاری ارمغان و بکر (BKER) به دلیل نداشتن مجوز بهداشتی و پروانه ساخت غیرمجاز و غیر قابل استفاده اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: این فرآورده ها به علت نداشتن پروانه ساخت یا مجوز ورود از وزارت بهداشت غیر مجاز بوده و در صورت استفاده سلامتی فرد را به خطر می اندازد.

شریف مخمل زاده عنوان کرد: این فرآورده های تقلبی غیرمجاز احتمال ایجاد مسمومیت و سایر عارضه های بیماری زا پوستی را در مصرف کننده به دنبال دارد.
 
وی از همه مراکز توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی استان خواست از تهیه و توزیع اقلام مذکور اکیدا خوداری کنند و شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف را به شماره تلفن 2232352-0611 واحد رسیدگی به شکایات این معاونت گزارش دهند. 
کد مطلب 1768508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها