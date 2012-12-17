اعلام دو نوع فرآورده آرایشی و پلیمری تقلبی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شریف مخمل زاده معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: این فرآورده ها به علت نداشتن پروانه ساخت یا مجوز ورود از وزارت بهداشت غیر مجاز بوده و در صورت استفاده سلامتی فرد را به خطر می اندازد.

شریف مخمل زاده عنوان کرد: این فرآورده های تقلبی غیرمجاز احتمال ایجاد مسمومیت و سایر عارضه های بیماری زا پوستی را در مصرف کننده به دنبال دارد.

وی از همه مراکز توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی استان خواست از تهیه و توزیع اقلام مذکور اکیدا خوداری کنند و شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف را به شماره تلفن 2232352-0611 واحد رسیدگی به شکایات این معاونت گزارش دهند.