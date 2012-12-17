یک سالن جوابگوی 17 هزار کاراته کای کرمانشاهی نیست

ناصر محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاراته پر مدالترین رشته در میان تمام رشته های استان کرمانشاه است و به عنوان هیئت برتر از این حیث همواره مورد توجه قرار گرفته اند.

وی افزود: استان کرمانشاه در بین 31 هیئت کاراته در کشور توانسته است رتبه دوم را به خود اختصاص دهد که این موارد نشان دهنده جایگاه خوب این رشته در بین جوانان کرمانشاهی است.

وی خاطرنشان کرد: کاراته با داشتن بیش از 17 هزار ورزشکار در سطح استان یکی از هیئت های پر جمعیت به شمار می رود.

محمد صالحی ادامه داد: ورزش کاراته داری 36 سبک مختلف است که این سبک ها در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا در کرمانشاه در حال فعالیت هستند.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه همواره در این رشته دارای جایگاه ویژه ای در هر دو بخش بانوان و آقایان بوده و هست، به گونه ای که در تمام رده های سنی تیم ملی ورزشکاران کرمانشاهی حضور داشته اند.

وی افزود: آخرین افتخاری که کاراته کاهای کرمانشاهی به دست آورده اند می توان به کسب مدال نقره و برنز مسابقات جهانی در رده سنی بزرگسال اشاره کرد که توسط جوانان خوب و پرتلاش شهرمان سعید احمدی و سامان حیدری بدست آمد.

صالحی ادامه داد: متاسفانه آنگونه که باید و شاید و شایسته این قهرمانان بود مورد توجه تشویق مسئولان قرار نگرفت اند و همین امر باعث می شود در آینده که این قهرمانان را الگوی خود قرار می دهند و بی مهری مسئولان را نسبت به این عزیزان می ببیند و انگیزه لازم را برای ادامه دادن راه این ورزشکاران از دست بدهند.

وی اظهار داشت: تنها استانی که در تیم ملی دو نماینده اش به مدال رسیده اند کرمانشاه بود و از کسب سه مدال کسب شده توسط تیم ملی دو مدال آنها متعلق به کرمانشاه و ورزشکار پرتلاش اش بوده است.

صالحی با ابراز ناراحتی از این مسئله که سال ها است پیگر بنای مکانی برای ورزشکاران کاراته یا به عبارتی همان خانه کارته هستیم و همچنان نتوانسته ایم به این مهم برسیم گفت: در صورتی که بعضا خیلی از رشته ها ورزشی استان کرمانشاه با داشتن رتبه پایین تر از کاراته قرار دارند دارای مکان های اختصاصی خود هستند و رشته ای که در سال های اخیر با بدست آوردن 460 مدال رنگارنگ بین المللی و جهانی فقط دارای یک سالن اختصاصی است که برای 17 هزار نفر ورزشکار کاراته استان به هیچ عنوان جوابگو نیست.

وی افزود: همین امر باعث شده بزرگترین دغدغه مسئولین و پیشکسوتان در هیئت کاراته به واقعیت پیوستن این آرزو دیرین باشد.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است که مسئولین استان کرمانشاه این رشته ورزشی را بیشتر مورد حمایت و الطاف خود قرار دهند.