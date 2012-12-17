پژوهشگر در آسمان دانش سیر می کند/ انتقاد از تجارت کتابهای بدون محتوا!

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران نمونه استان لرستان با تاکید بر اینکه مسئله پژوهش یکی از مسائل بنیادی هر جامعه محسوب می شود اظهار داشت: اگر به این حوزه توجه شود بخش های دیگر نیز پیشرفت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئله آموزش و پژوهش باید توام با یکدیگر باشد تصریح کرد: برای این دو موضوع باید ارزش یکسانی قائل شویم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه پژوهش اساس پیشرفت و تعالی انسان و جامعه است عنوان کرد: خدای متعال یک امانت گرانقدر به نام عقل و اندیشه در درون انسانها به ودیعه گذاشته است و در این راستا جایگاه پژوهش در اسلام بسیار والا و مهم است.

وی با تاکید بر ضرورت تدبر توسط انسانها بیان داشت: مسئله تدبر و پی بردن به عمق هر موضوعی در قرآن کریم مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به مسئله تعقل، تفکر، بصیرت و ... تاکید کرد و یادآور شد: در این راستا انسان باید همواره در مورد موضوعات اطراف خود حقیقت گرا بوده و تامل کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پژوهشگر در آسمان دانش سیر می کند بیان داشت: پژوهشگر و محقق از جایگاه والایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشگران باید افق دید و نگاه خود را بالا ببرند عنوان کرد: پژوهشگر باید دامنه مطالعات خود را گسترش دهد چرا که با اندک مطالعه به جایی نمی رسد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: پژوهشگر کسی است که هر روز نسبت به روز گذشته خود دستاوردی جدید را کسب کند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه پژوهشگران باید با انگیزه الهی کار کنند، افزود: همچنین پژوهشها باید به گونه ای باشد که دردی از جامعه را دوا و نیازهای آن را برطرف کند.

وی با تاکید براینکه متاسفانه پژوهشهای امروز از مشاوره، مباحثه و نقد به دور است، عنوان کرد: به طور حتم مشاوره و مباحثه پایه های پژوهش را محکم می کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه متاسفانه امروز کتابها به دلیل نداشتن محتوای مطلوب ارزش خود را از دست داده اند ادامه داد: متاسفانه این امر موجب رکود کتاب شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با انتقاد از روند چاپ کتاب عنوان کرد: متاسفانه برخی افراد در این زمینه تاجر هستند نه محقق و این افراد به صادرات کتاب روی آورده اند!

وی با بیان اینکه این افراد به واسطه نامی که کسب کرده اند از آن نان می خورند بیان داشت: عده ای با استفاده از چاپ کتابهای بدون محتوا اقدام به تجارت آن می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر احترام به پیشکسوتان امر تحقیق و پژوهش یادآور شد: در این راستا پژوهشگران جوان باید نسبت به پژوهشگران قبل از خود احترام قائل بوده و قدردان آنها باشند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با تاکید بر اینکه یک محقق باید روحیه اجتهادی داشته باشد، گفت: یک پژوهشگر باید شهامت و شجاعت اظهارنظر و نقد را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه امروز به برکت انقلاب اسلامی مراکز علمی و تحقیقاتی و روحیه تحقیق و پژوهش در کشور گسترش پیدا کرده است افزود: این گونه همایش ها باید در لرستان به صورت مستمر برگزار شود و محققان و پژوهشگران لرستان نیز مجال اظهار نظر پیدا کنند.