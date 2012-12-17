به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنسرت موسیقی "وداع" با حضور حسام‌الدین سراج خواننده و موسیقی‌دان، محمد میرزمانی رئیس دفتر موسیقی وزارت ارشاد و آهنگساز این کنسرت و نیز سید محمدحسن مقدسی تفرشی، مدیر اجرایی این کنسرت در برج میلاد برگزار شد.



در ابتدای این نشست حسام‌الدین سراج گفت: این قبیل برنامه‌های دینی از جای دیگری رقم زده می‌شود. از روی تقدیر قرعه به نام افرادی می‌افتد و حال من قرارست که چنین توفیقی پیدا کنم و چنین برنامه‌ای را اجرا کنم.

وی افزود: شکل‌گیری این کار بر اساس جلسه‌ای بود که با آقای تفرشی داشتیم و قرار شد این کار به صورت ارکستر سنتی و آواز داشته باشیم و چون با ایام سوگواری مصادف شد دیدیم بهتر است این برنامه قبل از اربعین برگزار شود.



این هنرمند موسیقی کشور در مورد اینکه آیا این کار یک کار مناسبتی است؟ گفت: من با اصطلاح مناسبتی اصلا موافق نیستم. این کار با شهادت امام حسین (ع) مربوط است؛ کاری که با دل انجام نشود مطمئنا بر دل هیچ‌کس هم نخواهد نشست.



وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: کار "وداع" حاصل یک تلاش هشت‌ساله است ولی من نمی‌توانستم و توفیق نداشتم که در این هشت سال اشعار عمان سامانی را که نسبت به آنها علاقه‌ای خاص دارم، بخوانم.



سراج در حالی که با خواندن شعری از عمان در مورد حضرت علی‌اکبر (ع) ناگهان منقلب شده و گریه می‌کرد گفت: اشعار عمان هم حکمت دارد هم سوز. هم هنر است هم مرثیه و هم حماسه. آثار عمان سوزی زیرپوستی دارد که بر ناخودآگاه انسان تاثیر می‌گذارد.



وی ادامه داد: عمان قدرت و لطافت را توامان دارد که البته در برخی از اشعار امروزی هم این وجود دارد مانند " نی‌نامه" اثر مرحوم قیصر امین‌پور که اتفاقا از این قطعه نیز در اجرای وداع نیز استفاده خواهیم کرد.



این هنرمند در مورد آثار مداحی که اجرا می‌شود توضیح داد: باید ظرف و مظروف به‌هم بخورد. نمی‌توان شعر تایپ شده حافظ را با شعری که با نستعلیق کتابت شده باشد یکسان پنداشت و هر دو را به یک اندازه دوست داشت. ملودی باید درخور شعر باشد و صرفا یک ملودی با ریتم تند نمی‌تواند یک اثر مذهبی خلق کند.

برخی مداحان به خود زحمت یاد گرفتن ردیف‌های موسیقی را نمی‌دهند



سراج در پایان گفت: برخی مداحان با تعویض شعر تاثیر بدی بر انسان می‌گذارند. به طور کلی مداحان کم‌حوصله شده‌اند و کمتر به خود زحمت یاد گرفتن ردیف‌های موسیقی را می‌دهند.



در ادامه محمد میرزمانی گفت: خدا را شکر می‌کنم که من هم قابل بودم که در گروهی باشم که برای امام حسین (ع) کار ‌کنم و نیز معتقدم که انسان برای انجام چنین کارهایی باید انتخاب شود.



وی افزود: این کار قبلا به صورت آلبوم منتشر شده است و چندین بار سعی کردیم که این برنامه را به صورت کنسرت نیز اجرا کنیم ولی تاکنون موفق نشدیم تا اینکه امسال توانستیم آن را یک هفته قبل از اربعین به اجرا بگذاریم.



وی در مورد ترکیبِ سازی این کنسرت توضیح داد: برای اینکه غنای بیشتری به کار ببخشم ترکیبات خاص جدیدی را ارائه کرده‌ام تا کنسرت رنگ بهتری بگیرد. این برنامه بر دو ساز نی و کمانچه استوار است ولی سازهای بادی چوبی نیز به کار رفته است تا کار شکل عرفانی بیشتری بگیرد. دکلمه این کنسرت نیز بر عهده وحید جلیلوند است.



میرزمانی در مورد بحث مداحی که در نشست پیش آمده بود گفت: برخی از این آثاری که به نام مداحی به خورد مردم می‌دهند به جای عرض ارادت گاه توهین به امامان است.



در پایان این نشست تفرشی نیز گفت: این کنسرت 7 و 8 دیماه ساعت 20 برپا خواهد شد.