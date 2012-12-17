۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

دو نفر در سیلاب چابهار جان خود را از دست دادند

چابهار - خبرگزاری مهر: فرماندار چابهار گفت: بر اثر سیلاب در این شهرستان دو نفر جان خود را از دست دادند.

ایرج حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این حادثه پنج نفر گرفتار سیلاب شدند که دو نفر از آنها جان باختند.

وی گفت: این دونفر سرگرم تماشای جریان آب در بند نگور از توابع بخش دشتیاری چابهار بودند که ناگهان در اثر شکسته شدن بند گرفتار سیلاب شده و غرق شدند.

وی افزود: افسانه خاکی17 ساله و پسر بچه 10 ساله جان باختگان سیلاب چابهار هستند.

فرماندار چابهار بیان داشت: سه نفر دیگر نیز با تلاش نیروهای امدادی نجات یافتند.

وی گفت: بارش باران باعث خسارت به دیوار برخی خانه های قدیمی شهر و روستا و همچنین آسفالت برخی خیابان ها شد.

وی افزود: به منظور بارندگی و لغزندگی خیابان ها مدارس چابهار امروز تعطیل اعلام شد.

حیدری اظهار داشت: براساس اداره کل هواشناسی استان بیشترین میزان بارش در شهرستان چابهار با 103 میلیمتر بوده است.

