راه اندازی نخستین مرکز رادیولوژی مازندران در بیمارستان امام خمینی ساری

عالیه زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی مرکز رادیولوژی در مرکز استان که از مصوبات سفر دولت بوده با اعتبار بیش از 3.5 میلیارد تومانی خریداری شده است.



وی افزود: این مرکز دارای هزار و 328 تخت ثابت، 150 متخصص و فوق تخصص و 10 مرکز آموزشی تخصصی در بخش های مختلف جراحی مغز و اعصاب، قلب وعروق، مامایی در بخش های مختلف در این مرکز درمانی فعالیت می کنند.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) ساری گفت: در شش ماه نخست امسال، 43 هزار و599 نفر بیماری اورژانسی به این مرکز مراجعه کردند که از این تعداد هزار نفر بیمار بستری شده است.



زمانی، از گسترش فضای اورژانس از 800 متر به هزار متر خبر داد و گفت: هزار و 560 بیمار توسط اورژانس 115 برای معالجه به این بیمارستان اعزام شدند.



وی با بیان اینکه 9 تخت فعال اتاق عمل در این مرکز داریم ، افزود: سه تخت اتاق عمل برای گسترش جراحی های مغز و اعصاب به بیمارستان اضافه شده است.



این مقام مسئول اظهار داشت: در هشت ماه نخست امسال این بیمارستان 11 میلیارد تومان بدهی داشته که از این تعداد چهار میلیارد حقوق پرسنل و هفت میلیارد تومان دیگر خرید تجهیزات، دارو و بهای حامل های انرژی بوده است.



زمانی از راه اندازی مرکز مراقبت ویژه نوزادان در سه تخت برای کاهش مرگ و میر در این مرکز خبر داد.