ایثارگری نیازمند بصیرت و پیروی از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سیدشنوا پیش از ظهر دوشنبه در همایش دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاههای پیام نور اردبیل اضافه کرد: فداکاریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس و اطاعت محض از رهبر کبیر انقلاب و ولایت فقیه زمان بزرگترین نشانه این ایثارگری بود.

وی تصریح کرد: به برکت این ایثارگریها، مجاهدتها، جانبازیها و تحمل اسارتها و شهادتهای دفاع مقدس بود که تحت رهبری حضرت امام خمینی (ره)، کشور ما در مقابل عراق و در واقع در مقابل تمام کشورهایی دنیا ایستادند از آرمانها و اعتقادات ملی دفاع کردند و پیروزی شدند.

سیدشنوا حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور در برابر هرگونه تهاجمات دشمن از جمله تهاجم و شبیخون فرهنگی را وظیفه تک تک افراد جامعه دانست و تاکید کرد: این ایثارگری و مقاومت به جزء داشتن بصیرت و اطاعت از ولایت فقیه به دست نخواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان شاهد و ایثارگر باید به عالی ترین سطح و درجات علمی و تحصیل دست یابند، متذکر شد: زیرا آینده مدیریت کشور با آنهایی است که بصیرت و و اطاعت از ولایت را در کارنامه ارزشی خود دارند.

سیدشنوا با اشاره به حمایت این نهاد از دانشجویان شاهد و ایثارگر و پرداخت صد درصد هزینه آنها یادآور شد: بررسی مسایل مختلف و راهکارهای ارتقا سطح تحصیلی دانشجویان با تشکیل منظم جلسات ستادهای شاهد و ایثارگر از اولویتهای اول بنیاد است که بدون هیچ وقفه ای انجام می شود.

در ادامه این همایش جلسه پرسش و پاسخ برگزار و مدیر کل بنیاد استان و رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل به سوالات مطرح شده از سوی دانشجویان شاهد و ایثارگر پاسخ دادند.

همایش دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشگاههای پیام نور شهرستانهای شمال استان اردبیل در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور شهرستان مشگین شهر برگزار شد.