بانوان ووشوکار برتر استان زنجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی قهرمانی بانوان استان زنجان با حضور ورزشکاران رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان در بخش ساندا برگزار شد و نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بانوان کشور مشخص شدند.

در رده سنی جوانان و در وزن منهای 48 کیلوگرم، نفیسه داوودزاده توانست با پشت سر گذاشتن حریفان خود عنوان قهرمانی را به دست آورده و مدال طلا را تصاحب کند، مهسا باغی نیز با شکست در بازی فینال به مقام دومی بسنده کرد.

در وزن منهای 52 کیلوگرم نیز پریسا باغی به مقام نخست دست یافت، عطیه سلیمانی با شکستی که از حریف خود پذیرفت، گردن‌آویز نقره شد و مهسا مقدم نیز در جایگاه سوم ایستاد در وزن منهای 60 کیلوگرم هم عطیه شهیدی بر سکوی نخست ایستاد.

رقابت‌های ووشو قهرمانی بانوان استان زنجان در رده سنی بزرگسالان نیز دنبال شد که طی آن، مریم محمودی با غلبه بر همه حریفان خود به مقام قهرمانی در وزن منهای 48 کیلوگرم دست یافت.

در وزن منهای 52 کیلوگرم که ترافیکی از ورزشکاران بود، پرستو نظری و فاطمه رمضانی با شکست مقابل حریفان خود به کسب مقام سومی مشترک بسنده کردند و در دیدار فینال این وزن هم زیبا نصیری موفق شد با شکست مهناز مقدم، عنوان نخست را از آن خود کند.

در ادامه این رقابت‌ها، سهیلا احمدی در وزن منهای 56 کیلوگرم توانست به همراه لیلا ابراهیمی جواز حضور در فینال این وزن را به دست آورد که در نهایت سهیلا احمدی با غلبه بر حریف خود بر سکوی نخست ایستاد.

در وزن منهای 60 کیلوگرم زهره عشق‌علی با پشت سر گذاشتن فاطمه سعیدی، گردن‌آویز طلا شد و الناز عباسی هم سکوی سوم را در این وزن از آن خود کرد تا تکلیف چهار وزن ساندای بانوان در رده سنی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور مشخص شود.

در سایر اوزان نیز لیلا میرزایی‌عادل در وزن منهای 65 کیلوگرم با شکست مقابل مرضیه کاظمی از رسیدن به مقام نخست بازماند و زهرا تقی‌لو هم توانست عنوان سومی را از آن خود کند.

در وزن منهای 75 کیلوگرم نیز فرانک پرویزی با ارایه بازی برتر نسبت به سمانه اکبری، مدال طلای این وزن را تصاحب کرد تا بدین ترتیب نفرات تیم ووشو بانوان استان زنجان در بخش ساندا برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور تکمیل شود.

