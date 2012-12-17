غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توقعات مردم نسبت به حوزه کتاب‌خوانی افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: برخی فرهنگ‌سازی‌های اداره کل کتابخانه‌ها به قدری برای مردم جا افتاده که دیگر چیزی به غیر از آن را نمی‌پذیرند و این موضوع باعث می‌شود عوض شدن مدیر پس از چهار سال نتواند این قوانین را تغییر دهد.

وی افزود: از جمله این موارد سنگ‌اندازی‌های متعدد برای ثبت‌نام متقاضیان، طریقه انتخاب کتاب از طریق برگه‌دان و موارد دیگر است.

کمبود بودجه، مهم‌ترین دلیل کمبود امتیاز کتابخانه‌ای اصفهان

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان در پاسخ به این سوال که "چرا کتابخانه‌های اصفهان به عنوان مرکز استان در رده‌ای کتابخانه برتر نهاد کتابخانه‌ها جایی نداشتند"، گفت: برای دادن این عنوان به یک کتابخانه شاخص‌های استانداردسازی مانند زیباسازی، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مهم بوده است و این در حالی است که به دلیل کمبود اعتبار برخی کتابخانه‌ها زیباسازی و رنگ‌آمیزی نشده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین وجود بخش کودک و نوجوان و آموزشی در کتابخانه از جمله شاخص‌های ارزیابی بوده در حالیکه به دلیل فضای کم برخی کتابخانه‌ها نمی‌توانند بخشی را به این موضوع اختصاص دهند.

یاوری تاکید کرد: البته این نکته را از نظر دور نداریم که کتابخانه‌های امیر قلی امینی، علامه نائینی و دو کتابخانه در بهارستان و ورزنه امتیازهای خوبی به دست آوردند و بقیه نیز گاه یک امتیاز کم داشتند که سعی داریم طی چند ماه آینده کتابخانه‌هایی که در برخی شاخص‌ها کمبود دارند رشد کنند.

سرمایه‌گذاری فرهنگی در بخش اهدای کتاب ضروری است

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری فرهنگی در بخش اهدای کتاب ضروری است، تاکید کرد: در طول سه سال گذشته کتابهای اهدایی مردم به کتابخانه‌های عمومی بیش از 150هزار جلد کتاب بوده که رقم خوبی است اما فرهنگسازی بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

مدیر کل کتابخانه‌های استان اصفهان بیان داشت: رسانه‌ها لازم است همکاری بیشتری بدر زمینه فرهنگ‌سازی برای اهدای کتاب داشته‌ باشند، در این صورت با راه‌اندازی ایستگاه‌های کتاب در آینده نزدیک مردم می‌توانند به جای نگهداری کتاب در خانه آن را در ایستگاه‌های کتاب با دیگران به اشتراک بگذارند.