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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

صابری عنوان کرد:

ساخت و ساز بی رویه علت اصلی آب گرفتگی درمناطق اطراف یاسوج است

ساخت و ساز بی رویه علت اصلی آب گرفتگی درمناطق اطراف یاسوج است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساخت و ساز بی رویه، غیرفنی و بدون پروانه دلیل اصلی آب گرفتگی در برخی مناطق حاشیه های شهر یاسوج است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح دوشنبه در نشست ستاد حوادث استان با اشاره به بروز سیل و آبگرفتگی طی بارندگی اخیر در روستای "سراب تاوه" یاسوج اظهار داشت: بخش عمده ای از ساخت و سازها و اقدامات عمرانی انجام شده در این روستا غیرکارشناسی، بی رویه و غیرمجاز است.

وی بیان کرد:عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و سازها و ایجاد کانال های آبی، منجر به آب گرفتگی اخیر این روستا شد.

صابری اظهار داشت: با این حال امداد رسانی به روستای سرآبتاوه از سوی دستگاههای اجرایی در حد مطلوب انجام شد.

استاندار استان عنوان کرد: باید در طرح هادی روستای سرآبتاوه بازنگری شده و برای رفع مشکلات طرح و ادامه اجرای آن مشاور جدید انتخاب شود.

ورودی های شهر گردشگرپذیر یاسوج مناسب نیست

وی تصریح کرد: سرآبتاوه بیش از9هزار نفر و دو هزار جمعیت دارد و باید مطالعات لازم برای اتصال این روستا به شهر یاسوج انجام شود.

استاندار همچنین بر ساماندهی و زیباسازی این روستا تاکید کرد و گفت: این روستا در رودی شهر یاسوج قرار دارد و معرف شهر برای مسافران و گردشگران است.

وی بیان داشت: متاسفانه ورودی شهر یاسوج در این منطقه منظره خوبی ندارد و باید هرچه سریعتر این مشکل رفع شود.

صابری بر لزوم زیبا سازی ورودیهای شهر یاسوج تأکید کرد و گفت: طبیعت اطراف شهر یاسوج در هیچکدام از شهرهای کشور وجود ندارد اما مقصران نازیبایی های این شهر مسئولین هستند.

وی همچنین بر لزوم احترام به مردم هنگام رفع مشکل ساخت و سازهای غیراصولی آنان و نیز رعایت قوانین و ضوابط توسط مردم تأکید کرد.

کد مطلب 1768531

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