ساخت و ساز بی رویه علت اصلی آب گرفتگی درمناطق اطراف یاسوج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح دوشنبه در نشست ستاد حوادث استان با اشاره به بروز سیل و آبگرفتگی طی بارندگی اخیر در روستای "سراب تاوه" یاسوج اظهار داشت: بخش عمده ای از ساخت و سازها و اقدامات عمرانی انجام شده در این روستا غیرکارشناسی، بی رویه و غیرمجاز است.

وی بیان کرد:عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و سازها و ایجاد کانال های آبی، منجر به آب گرفتگی اخیر این روستا شد.

صابری اظهار داشت: با این حال امداد رسانی به روستای سرآبتاوه از سوی دستگاههای اجرایی در حد مطلوب انجام شد.

استاندار استان عنوان کرد: باید در طرح هادی روستای سرآبتاوه بازنگری شده و برای رفع مشکلات طرح و ادامه اجرای آن مشاور جدید انتخاب شود.

ورودی های شهر گردشگرپذیر یاسوج مناسب نیست

وی تصریح کرد: سرآبتاوه بیش از9هزار نفر و دو هزار جمعیت دارد و باید مطالعات لازم برای اتصال این روستا به شهر یاسوج انجام شود.

استاندار همچنین بر ساماندهی و زیباسازی این روستا تاکید کرد و گفت: این روستا در رودی شهر یاسوج قرار دارد و معرف شهر برای مسافران و گردشگران است.

وی بیان داشت: متاسفانه ورودی شهر یاسوج در این منطقه منظره خوبی ندارد و باید هرچه سریعتر این مشکل رفع شود.

صابری بر لزوم زیبا سازی ورودیهای شهر یاسوج تأکید کرد و گفت: طبیعت اطراف شهر یاسوج در هیچکدام از شهرهای کشور وجود ندارد اما مقصران نازیبایی های این شهر مسئولین هستند.

وی همچنین بر لزوم احترام به مردم هنگام رفع مشکل ساخت و سازهای غیراصولی آنان و نیز رعایت قوانین و ضوابط توسط مردم تأکید کرد.