حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش سهمیه عمره دانشجویی اشاره کرد و گفت: سال گذشته 30 هزار نفر و امسال 15 هزار نفر به عمره دانشجویی اعزام می شوند.

وی تاکید کرد: این سهمیه ویژه دانشجویان مجرد و متاهل است و هنوز سهمیه‌ای برای اساتید نگرفته ایم با شروع ثبت‌نام‌ها اساتید نیز می‌توانند ثبت‌نام کنند ولی قولی برای اعزام به آنها نمی‌دهیم.

وی درباره گران شدن قیمت عمره دانشجویی تا مرز سه میلیون تومان هم گفت: قیمت ها را سازمان حج اعلام خواهد کرد هنوز قیمتی اعلام نشده اما نسبت به سال گذشته گران تر خواهد بود و ما در صدد هستیم برای دانشجویان وام بگیرم.

رئیس ستاد عمره دانشجویی با بیان اینکه با چند بانک هم در این زمینه رایزنی کرده ایم، افزود: چون هنوز مقدار وام عمره دانشجویی و اینکه کدام بانک این تسهیلات را ارایه خواهد داد به طور قطعی مشخص نشده نمی توان نام بانک و مقدار وام را اعلام کرد ولی ما در صدد افزایش وام عمره دانشجویی هستیم.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان درباره ثبت نام برای عتبات و عالیات هم گفت: در حال حاضر ثبت نام عتبات عالیات نداریم، مرحله دوم اعزام دانشگاهیان به عتبات از بهمن ماه آغاز شده و از طریق سایت ستاد عمره دانشگاهیان ثبت‌نام انجام می گیرد.

وی درباره اعزام دانشجویان دختر مجرد هم گفت: همچنان مشکل اعزام دانشجویان دختر مجرد وجود دارد.