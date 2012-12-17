علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال یکی از موفق ترین دوران حضور تکواندوکاران قمی در رقابت های لیگ آینده سازان المپیک تکواندو باشگاه های کشور بود و سرانجام نتایج قابل قبولی که تیم هیئت قم در جدال با حریفان کسب کرد، زمینه ساز صعود این تیم به لیگ برتر تکواندو شد.



قم جزو هیئت‌های موفق تکواندو کشور



وی افزود: ‌در واقع تکواندو از جمله رشته‌های رزمی مورد علاقه شدید نوجوانان و جوانان قمی و همچنین از رشته‌های بسیار موفق و پر فروغ ورزش قم در سال‌های اخیر محسوب می شود که تقریبا در تمام دوران فعالیت خود همواره در پیکارهای لیگ و قهرمانی کشور یکی از موفق ترین رشته های ورزشی قم لقب گرفته است.



رئیس هیئت تکواندو استان قم اضافه کرد: ‌در کنار موفقیت‌های ارزنده‌ای که تکواندوی قم در سال‌های اخیر در مسابقات داخلی و برون مرزی به دست آورده است حضور موفق تکواندوکاران قم در رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشور موجب شده است تا قم یکی از هیئت‌های موفق تکواندو کشور شناخته شود.



نایب قهرمانی قم در بین 7 مدعی لیگ آینده‌سازان المپیک تکواندو



وی یاد آور شد:‌ امسال نیز تیم‌های مختلفی به نمایندگی از هیئت تکواندو استان قم در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور این رشته حضور داشتند که یکی از آنها تیم رده سنی نوجوانان هیئت قم در پیکارهای لیگ آینده‌سازان المپیک قهرمانی تکواندو باشگاه‌های کشور بود.



افکاری عنوان داشت: این تیم به مربیگری استاد علی بهمنی از مربیان سازنده و پرتلاش تکواندو قم، سرپرستی رضا دهقان و با ترکیبی متشکل از برترین‌های رده سنی نوجوانان تکواندو قم امسال در مسابقات لیگ تکواندو رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور با عنوان لیگ آینده‌سازان المپیک حضور یافت.



وی بیان کرد:‌ در حالی که بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون تکواندو، این هفته رقابت‌های پایانی لیگ آینده‌سازان المپیک تکواندو باشگاه‌های کشور برگزار شد، تکواندوکاران قمی ضمن کسب جواز صعود به لیگ برتر در سال 1392، بیشترین عناوین برتر بخش‌های مختلف را از آن خود کردند.



تکواندوکار قمی فنی‌ترین مبارز لیگ آینده سازان المپیک



رئیس هیئت تکواندو قم افزود: تکواندوکاران هیئت قم در رده بندی نهایی رقابت های این فصل لیگ آینده سازان المپیک تکواندو کشور که با شرکت هفت تیم به شکل رفت و برگشت به انجام رسید، تنها یک امتیاز از تیم صدرنشین و قهرمان این دوره یعنی ذوب آهن اصفهان کمتر کسب کردند و بدین ترتیب نایب قهرمان شدند.



وی عنوان کرد: در جدول رده بندی لیگ آینده سازان المپیک تکواندو کشور تیم ذوب آهن اصفهان با کسب 26 امتیاز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، در حالی که تیم تکواندو نوجوانان قم با کسب 25 امتیاز توانست عنوان دوم و مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص بدهد.



افکاری ابراز داشت: علاوه بر نتایج خوبی که تیم هیئت تکواندو قم در دیدارهای رفت و برگشت این فصل مسابقات لیگ آینده‌سازان المپیک تکواندو کشور کسب کرد، در جمع بهترین‌ها رضا دهقان سرپرست تیم هیئت قم و علی بهمنی سرمربی این تیم نیز به عنوان نمونه لیگ امسال انتخاب شدند.



وی اظهار داشت: همچنین در جمع برترین‌های اخلاق، عنوان برتر اخلاق مسابقات نیز در چندین هفته به تیم هیئت تکواندو قم رسید و امیر باقری از تیم هیئت قم فنی‌ترین مبارز تمامی رقابت های این فصل شناخته شد تا شیرینی صعود تکواندوکاران قمی به لیگ برتر طعم لذیذ تری داشته باشد.

