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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۵

برپایی جشنواره سلامت محله در شرق تهران

برپایی جشنواره سلامت محله در شرق تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 از برپایی جشنواره سلامت محله در سطح محلات 13 گانه شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی هدف از برگزاری جشنواره سلامت محله را  افزایش حساسیت شهروندان نسبت به موضوع سلامت و افزایش مشارکت اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: این جشنواره در محورهایی با موضوعات سلامت و سالمندان محله، سلامت و جوانان محله، سلامت مادر و کودک محله، سلامت و پزشکان محله، سلامت و معلولان محله، سلامت و مساجد محله، سلامت و اهدای خون در محله، سلامت و پیشگیری از ابتلا دیابت و... برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 تصریح کرد: شرط سنی و جنسی برای شرکت در هر یک از موضوعات یا محورها مطرح نیست، و شهروندان می توانند در یک یا تمام موضوعات، بسته به توانایی شخصی خود در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند تمامی آثار خود را از قبیل آثار فرهنگی، ادبی، اجتماعی با محوریت عکس، کاریکاتور، فیلم، داستان، مقاله، آثار حجمی و صنایع دستی، نقاشی، سرود، شعر و کلیپ را تا پایان دی ماه به خانه های سلامت محله خود برای شرکت در جشنواره سلامت محله ارائه دهند.

عبداللهی گفت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا پایان دی ماه به خانه های سلامت تحویل دهند و در نیمه پایانی بهمن ماه سال جاری نفرات برگزیده معرفی می شوند.

کد مطلب 1768538

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