برپایی جشنواره سلامت محله در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی هدف از برگزاری جشنواره سلامت محله را افزایش حساسیت شهروندان نسبت به موضوع سلامت و افزایش مشارکت اجتماعی عنوان کرد.

وی افزود: این جشنواره در محورهایی با موضوعات سلامت و سالمندان محله، سلامت و جوانان محله، سلامت مادر و کودک محله، سلامت و پزشکان محله، سلامت و معلولان محله، سلامت و مساجد محله، سلامت و اهدای خون در محله، سلامت و پیشگیری از ابتلا دیابت و... برگزار می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 8 تصریح کرد: شرط سنی و جنسی برای شرکت در هر یک از موضوعات یا محورها مطرح نیست، و شهروندان می توانند در یک یا تمام موضوعات، بسته به توانایی شخصی خود در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند تمامی آثار خود را از قبیل آثار فرهنگی، ادبی، اجتماعی با محوریت عکس، کاریکاتور، فیلم، داستان، مقاله، آثار حجمی و صنایع دستی، نقاشی، سرود، شعر و کلیپ را تا پایان دی ماه به خانه های سلامت محله خود برای شرکت در جشنواره سلامت محله ارائه دهند.

عبداللهی گفت: شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا پایان دی ماه به خانه های سلامت تحویل دهند و در نیمه پایانی بهمن ماه سال جاری نفرات برگزیده معرفی می شوند.