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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۲

علی‌نیا مطرح کرد:

کیفیت نان نمره‌گذاری شود/ تشویق نانوایی نمونه دیلم

کیفیت نان نمره‌گذاری شود/ تشویق نانوایی نمونه دیلم

دیلم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی و برنامه‎ریزی فرماندار دیلم خواستار نمره‎گذاری کیفیت نان شد و گفت: تشویق نانوائی‌های نمونه می‌تواند باعث بهبود کیفیت نان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علی‌نیا صبح دوشنبه در نشست طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‌های شهرستان دیلم با اشاره به اجرای طرح مداخله‎ای ارتقاء سطح بهداشتی نانوایی‎ها در دیلم اظهار داشت: اجرای این طرح یک کار ارزشمند است و می‌تواند در بهبود کیفیت نان نقشی مهم داشته باشد.

معاون عمرانی و برنامه‎ریزی فرماندار دیلم اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در ارزشیابی و نمره‎گذاری بحث کیفیت و بهداشت نان را با هم در این طرح لحاظ کنیم.

وی خواستار نمره‎گذاری کیفیت نان شد و افزود: یکی از اقدامات مفیدی که در قالب این طرح می‎توان انجام داد شناسایی و تشویق نانوایی نمونه شهرستان در پایان سال در دو شاخص بهداشت و کیفیت نان است.

علی نیا اطلاع‎رسانی امتیاز نانوایی‎ها در بحث رعایت اصول بهداشتی به عموم مردم را یکی از تشویقات بسیار خوب در این طرح عنوان کرد و از بازرسین بهداشتی خواست تا در بازرسی‎هایشان حساس‎تر و دقیق‎تر باشند.

بیشترین شکایت مردم شرایط غیر بهداشتی پخت نان است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‌های شهرستان دیلم، اظهار داشت: در سال‎های گذشته بهسازی کردن نانوایی‎ها یکی از دغدغه‎های مهم در شهرستان به شمار می‏‌رفت.

عبدالحسین ناصری افزود: اما امروز دغدغه اصلی‎مان بهداشتی کردن نانوایی‎ها و پخت و عرضه نان در یک شرایط بهداشتی است و بیشترین شکوائیه و گلایه مردم از پخت و عرضه نان در شرایط غیربهداشتی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اضافه کرد: در همین راستا طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‎ها توسط بازرسین بهداشتی شهرستان تدوین و در حال اجرا است.

وی با اشاره به نتایج خوب اجرای این طرح بیان کرد: با اجرای این طرح توسط بازرسین بهداشتی 76 درصد از 21 نانوایی مورد بازرسی در این طرح 75 درصد امتیازات و آیتم‎های ارزشیابی شرایط بهداشتی یک نانوایی را کسب کردند.

ناصری تصریح کرد: اخذ تائیدیه کارگروه آرد و نان، کسب حداکثر امتیازات بهداشتی در این طرح و شرکت در جلسات آموزشی آیتم‎های تعیین و تشویق نانوایی نمونه است.

هزینه بالای صدور کارت تندرستی از مشکلات عمده نانوایی‎ها است

مسئول شورای آرد و نان شهرستان دیلم نیز گفت: پوشیدن لباس کار یک رنگ برای کارگران نانوایی‎ها جلوه مناسب و زیبایی به نانوایی‎های شهر می‎دهد و در اصول بهداشت نانوایی‎ها بسیار حائز اهمیت است.

سید جاسم میرجهانفرد کمبود کارگر ماهر و دائمی در شهرستان و هزینه زیاد انجام آزمایشات و صدور کارت تندرستی را از عمده مشکلات نانوایی‎ها عنوان کرد.      

نماینده مجمع امور صنفی شهرستان دیلم نیز در این نشست گفت: تشویق کردن بهترین راه حل برای رعایت اصول بهداشتی در نانوایی‎ها است و امور صنفی آماده اجرای هرگونه تشویق در حوزه کاری خود برای نانوایی‎ها است.

کد مطلب 1768539

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