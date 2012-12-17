به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علینیا صبح دوشنبه در نشست طرح ارتقای سطح بهداشتی نانواییهای شهرستان دیلم با اشاره به اجرای طرح مداخلهای ارتقاء سطح بهداشتی نانواییها در دیلم اظهار داشت: اجرای این طرح یک کار ارزشمند است و میتواند در بهبود کیفیت نان نقشی مهم داشته باشد.
معاون عمرانی و برنامهریزی فرماندار دیلم اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در ارزشیابی و نمرهگذاری بحث کیفیت و بهداشت نان را با هم در این طرح لحاظ کنیم.
وی خواستار نمرهگذاری کیفیت نان شد و افزود: یکی از اقدامات مفیدی که در قالب این طرح میتوان انجام داد شناسایی و تشویق نانوایی نمونه شهرستان در پایان سال در دو شاخص بهداشت و کیفیت نان است.
علی نیا اطلاعرسانی امتیاز نانواییها در بحث رعایت اصول بهداشتی به عموم مردم را یکی از تشویقات بسیار خوب در این طرح عنوان کرد و از بازرسین بهداشتی خواست تا در بازرسیهایشان حساستر و دقیقتر باشند.
بیشترین شکایت مردم شرایط غیر بهداشتی پخت نان است
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح ارتقای سطح بهداشتی نانواییهای شهرستان دیلم، اظهار داشت: در سالهای گذشته بهسازی کردن نانواییها یکی از دغدغههای مهم در شهرستان به شمار میرفت.
عبدالحسین ناصری افزود: اما امروز دغدغه اصلیمان بهداشتی کردن نانواییها و پخت و عرضه نان در یک شرایط بهداشتی است و بیشترین شکوائیه و گلایه مردم از پخت و عرضه نان در شرایط غیربهداشتی است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اضافه کرد: در همین راستا طرح ارتقای سطح بهداشتی نانواییها توسط بازرسین بهداشتی شهرستان تدوین و در حال اجرا است.
وی با اشاره به نتایج خوب اجرای این طرح بیان کرد: با اجرای این طرح توسط بازرسین بهداشتی 76 درصد از 21 نانوایی مورد بازرسی در این طرح 75 درصد امتیازات و آیتمهای ارزشیابی شرایط بهداشتی یک نانوایی را کسب کردند.
ناصری تصریح کرد: اخذ تائیدیه کارگروه آرد و نان، کسب حداکثر امتیازات بهداشتی در این طرح و شرکت در جلسات آموزشی آیتمهای تعیین و تشویق نانوایی نمونه است.
هزینه بالای صدور کارت تندرستی از مشکلات عمده نانواییها است
مسئول شورای آرد و نان شهرستان دیلم نیز گفت: پوشیدن لباس کار یک رنگ برای کارگران نانواییها جلوه مناسب و زیبایی به نانواییهای شهر میدهد و در اصول بهداشت نانواییها بسیار حائز اهمیت است.
سید جاسم میرجهانفرد کمبود کارگر ماهر و دائمی در شهرستان و هزینه زیاد انجام آزمایشات و صدور کارت تندرستی را از عمده مشکلات نانواییها عنوان کرد.
نماینده مجمع امور صنفی شهرستان دیلم نیز در این نشست گفت: تشویق کردن بهترین راه حل برای رعایت اصول بهداشتی در نانواییها است و امور صنفی آماده اجرای هرگونه تشویق در حوزه کاری خود برای نانواییها است.
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