به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا علی‌نیا صبح دوشنبه در نشست طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‌های شهرستان دیلم با اشاره به اجرای طرح مداخله‎ای ارتقاء سطح بهداشتی نانوایی‎ها در دیلم اظهار داشت: اجرای این طرح یک کار ارزشمند است و می‌تواند در بهبود کیفیت نان نقشی مهم داشته باشد.

معاون عمرانی و برنامه‎ریزی فرماندار دیلم اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم در ارزشیابی و نمره‎گذاری بحث کیفیت و بهداشت نان را با هم در این طرح لحاظ کنیم.

وی خواستار نمره‎گذاری کیفیت نان شد و افزود: یکی از اقدامات مفیدی که در قالب این طرح می‎توان انجام داد شناسایی و تشویق نانوایی نمونه شهرستان در پایان سال در دو شاخص بهداشت و کیفیت نان است.

علی نیا اطلاع‎رسانی امتیاز نانوایی‎ها در بحث رعایت اصول بهداشتی به عموم مردم را یکی از تشویقات بسیار خوب در این طرح عنوان کرد و از بازرسین بهداشتی خواست تا در بازرسی‎هایشان حساس‎تر و دقیق‎تر باشند.

بیشترین شکایت مردم شرایط غیر بهداشتی پخت نان است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‌های شهرستان دیلم، اظهار داشت: در سال‎های گذشته بهسازی کردن نانوایی‎ها یکی از دغدغه‎های مهم در شهرستان به شمار می‏‌رفت.

عبدالحسین ناصری افزود: اما امروز دغدغه اصلی‎مان بهداشتی کردن نانوایی‎ها و پخت و عرضه نان در یک شرایط بهداشتی است و بیشترین شکوائیه و گلایه مردم از پخت و عرضه نان در شرایط غیربهداشتی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اضافه کرد: در همین راستا طرح ارتقای سطح بهداشتی نانوایی‎ها توسط بازرسین بهداشتی شهرستان تدوین و در حال اجرا است.

وی با اشاره به نتایج خوب اجرای این طرح بیان کرد: با اجرای این طرح توسط بازرسین بهداشتی 76 درصد از 21 نانوایی مورد بازرسی در این طرح 75 درصد امتیازات و آیتم‎های ارزشیابی شرایط بهداشتی یک نانوایی را کسب کردند.

ناصری تصریح کرد: اخذ تائیدیه کارگروه آرد و نان، کسب حداکثر امتیازات بهداشتی در این طرح و شرکت در جلسات آموزشی آیتم‎های تعیین و تشویق نانوایی نمونه است.

هزینه بالای صدور کارت تندرستی از مشکلات عمده نانوایی‎ها است

مسئول شورای آرد و نان شهرستان دیلم نیز گفت: پوشیدن لباس کار یک رنگ برای کارگران نانوایی‎ها جلوه مناسب و زیبایی به نانوایی‎های شهر می‎دهد و در اصول بهداشت نانوایی‎ها بسیار حائز اهمیت است.

سید جاسم میرجهانفرد کمبود کارگر ماهر و دائمی در شهرستان و هزینه زیاد انجام آزمایشات و صدور کارت تندرستی را از عمده مشکلات نانوایی‎ها عنوان کرد.

نماینده مجمع امور صنفی شهرستان دیلم نیز در این نشست گفت: تشویق کردن بهترین راه حل برای رعایت اصول بهداشتی در نانوایی‎ها است و امور صنفی آماده اجرای هرگونه تشویق در حوزه کاری خود برای نانوایی‎ها است.