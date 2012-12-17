حمایت ورزش و جوانان مازندران از مدال آوران ساروی ضعیف است

صالح کاردگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیداریم با تلاش مسئولان شهرستان بتوانیم نماینده ساروی را در عرصه المپیک معرفی کنیم.



وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عدم توسعه ورزش مرکز استان، اداره ورزش و جوانان مازندران است، گفت: هیچگونه حمایتی از ورزشکاران ساروی در مرکز استان صورت نمی گیرد که این ظلم بزرگی به ورزشکاران است.



رئیس اداره ورزش و جوان شهرستان ساری یادآور شد: حق هئیت های ورزشی شهرستان ساری به صورت واضح پایمال شده است.

وی بیان داشت: تاکنون حتی یک ریال از اعتبارات تملک دارایی استان برای ورزش ساری تخصیص پیدا نکرده و به ما هیچ کمکی در مرکز استان نشده است.



کاردگر، خواستار معافیت اماکن و تاسیسات ورزشی از عوارض شهرداری برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران در ورزش مرکز استان شد.



وی با بیان اینکه پارکها و بوستان های مرکز استان به تجهیزات ورزشی مجهز شدند، خواستار احداث پارک اختصاصی بانوان در حوزه ورزش های همگانی شد.



این مسئول اداره ورزش و جوانان ساری گفت: سرانه ورزشی در ساری حدود یک متر بوده که استاندارد بین الملی بیش از دو متر است.



کاردگر افزود: 22 هزار ورزشکار سازمان یافته در مرکز استان تحت بیمه ورزشی قرار دارند.