فروش تلفن ثابت اعتباری از طریق 1818/ سقف بدهی برای قطع تلفن ثابت

سید اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح عملکرد سامانه 1818 شرکت مخابرات استان تهران و خدماتی که از طریق آن قابل انجام است پرداخت و با بیان اینکه این سامانه از زمان راه اندازی خدمات الکترونیکی مخابرات ایجاد شده اظهار داشت: با توسعه این سامانه هم اکنون بالغ بر یک چهارم درآمد صورتحساب گیری شرکت مخابرات استان تهران از طریق 1818 صورت می گیرد.

دریافت و پرداخت قبوض میان دوره با 1818

وی با بیان اینکه در ابتدا این سامانه صرفا برای آگاهی از وضعیت ریزمکالمات شنیداری و پرداخت غیرحضوری قبوض بکار گرفته می شد، ادامه داد: با اتصال بانکها به درگاه 1818 هم اکنون امکان پرداخت قبوض بدون شناسه قبض از طریق تلفن ثابت نیز بر بستر این سرویس ممکن شده است؛ در همین حال دریافت و پرداخت قبوض میان دوره، اطلاع از میزان بدهی و امکان پیش پرداخت مکالمات تلفنی نیز هم اکنون امکان پذیر است.

امکان پیش پرداخت صورتحساب مکالمات تلفنی

سرپرست اداره کل رایانه شرکت مخابرات استان تهران به مهر گفت: امکان پیش پرداخت صورتحساب مکالمات نیز از طریق این سامانه برای افرادی که در طول یک سیکل، مکالمات طولانی دارند فراهم شده که براساس آن می توان با شارژ 10 تا یک میلیون تومان پیش پرداخت از قطع تلفن به دلیل بدهی جلوگیری کرد؛ به این ترتیب مبلغ صورتحساب به صورت اتوماتیک از مبلغ شارژ شده کسر خواهد شد.

تماس همزمان 600 نفر با 1818

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه 1818 دارای 600 خط ورودی و 60 خط خروجی است و 600 کاربر به صورت همزمان می توانند از طریق این سامانه قبوض خود را پرداخت کنند تصریح کرد: پخش صوتی اطلاعات صورتحساب و بازبینی مرکز تماس گفتاری از دیگر برنامه های در دست انجام اداره کل رایانه مخابرات تهران است؛ در عین حال امکان دریافت و ارسال ریزمکالمات تلفنی میان دوره و آخر دوره و تا 4 دوره قبل برای مشترکان تلفن ثابت فراهم شده است. همچنین امکان ارسال صورتحساب از طریق سامانه 1818 تا 6 دوره قبل و اعلام کارکرد میان دوره علی الحساب و اطلاع رسانی به مشترکان پرمصرف برای قبوض میان دوره از طریق پیامک تلفن ثابت ممکن است.

میزان سقف بدهی برای قطع ارتباط

وی سقف میزان بدهی مشترکان که منجر به قطع ارتباطات تلفنی آنها می‌شود را برای تلفن های قدیمی دارای ودیعه 100 هزار تومانی مبلغ 100 هزار تومان و برای مشترکانی که 50 هزار تومان به عنوان ودیعه و حق اتصال پرداخت کرده اند مبلغ 50 هزار تومان در طول یک دوره عنوان کرد و ادامه داد: در آخرین دوره صورتحساب گیری، تعداد یک میلیون و 148 هزار و 178 مورد پرداخت از طریق این سامانه انجام شد که 30 هزار و 566 مورد آن مربوط به قبوض میان دوره، یک میلیون و 112 هزار و 998 مورد مربوط به قبوض پایان دوره و 4 هزار و 614 مورد مربوط به پرداخت اعتباری بوده است.

پرداخت 25 درصد قبوض با 1818

سرپرست اداره کل رایانه شرکت مخابرات استان تهران به مهر گفت: پرداختهای غیرحضوری قبوض تلفنی از طریق سامانه 1818، خودپردازهای بانکها و درگاههای اینترنتی می‌شود که در این دوره 3 میلیون و 173 هزار و 46 مورد پرداخت قبوض انجام شد که حدود 25 درصد این پرداختها از طریق 1818 انجام گرفت.

105 هزار مورد درخواست برای ریزمکالمات

وی با بیان اینکه 6 میلیون مشترک تلفن ثابت در تهران وجود دارد ادامه داد: تعداد کل تماس با 1818 در یک دوره 13 میلیون و 173 هزار و 265 مورد بوده و در این بازه زمانی 35 هزار و 284 مورد قبض و 400 هزار مورد قبض المثنی صادر شده است.

حسینی بیشترین استقبال مشترکان مخابراتی را از سامانه 1818 مربوط به منطقه 5 مخابراتی عنوان کرد و گفت: در یک سیکل کاری 105 هزار مورد درخواست ریزمکالمات در 1818 به ثبت رسیده است.

تجمیع کال سنترهای مخابرات

وی از تجمیع و تمرکز مراکز تماس شرکت مخابرات تهران خبر داد و به مهر گفت: بزودی تمامی کال سنترهای مخابرات اعم از 2020 ، 2828 ، 1868، 9990 ، 8787 و 1818 در جهت جلوگیری از چندگانگی و ایجاد تمرکز در پاسخگویی به مشترکان با یکدیگر تجمیع می شوند.