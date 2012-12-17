تولید در بزرگترین مجتمع پتروشیمی جهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از عسلویه، رضا امیری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی بزرگترین مجتمع تولیدکننده اتیلن جهان در منطقه ویژه اقتصادی- انرژی پارس گفت: ظرفیت تولید مشترک پتروشیمی کاویان سالانه دو میلیون تن بوده که از اواسط آذر ماه سال جاری تولید آزمایشی محصولات در این مجتمع پتروشیمی آغاز شده است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کاویان با یادآوری اینکه همزمان با راه اندازی این واحد عظیم تولیدکننده اتیلن خط لوله اتیلن غرب هم به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال پتروشیمی جهان راه اندازی شده است، تصریح کرد: تاکنون بخشی از ایتلن تولیدی در پتروشیمی کاویان برای تامین خوراک پتروشیمی اروند به خط اتیلن غرب تزریق شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه خوراک مورد نیاز پتروشیمی کاویان توسط فازهای مختلف پارس جنوبی تامین می شود، اظهار داشت: با توجه به تاخیر در راه اندازی طرح توسعه فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی هم اکنون خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمیایی با مدیریت خوراک اتان توسط فازهای 4 و 5، 9 و 10 پارس جنوبی تامین می شود.

وی ظرفیت دریافت خوراک پتروشیمی کاویان را دو میلیون و 580 تن در سال عنوان کرد و افزود: تاکنون اولین خط تولید این مجتمع با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن راه اندازی شده است و پیش بینی می شود تا خرداد ماه سال آینده و در صورت راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی خط تولید دوم هم در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

امیری با یادآوری اینکه برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پتروشیمی کاویان 190 میلیون یورو در بخش ارزی و حدود 450 میلیارد تومان در بخش ریالی سرمایه گذاری شده است، تاکید کرد: منابع مالی ارزی این پروژه توسط صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن تامین شده است.

مدیرعامل پتروشیمی کاویان با اعلام اینکه خوراک مورد نیاز 7 مجتمع پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب توسط پتروشیمی کاویان تامین می شود، خاطر نشان کرد: هم اکنون هر اتیلن با فرمول فوب خلیج‌فارس منهای 5 درصد و به ارزش 950 دلار فروخته شده و هر تن اتان به عنوان خوراک 175 دلار خریداری می شود.