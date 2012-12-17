روستاهای دلفان چشم براه کانون پرورش فکری/وقتی کودکان فراموش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقش مهمی در پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان داشته و این مراکز مکان های امنی برای رشد و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان محسوب می شوند.

یک کانون و این همه شوق کودکان

این در حالیست که در مرکز شهرستان دلفان تنها یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وجود دارد که با توجه به وسعت و جمعیت شهری نورآباد این مرکز نمی تواند همه کودکان مناطق شهری را زیر پوشش قرار دهد.

به گفته برخی والدین این کانون که در منطقه 24 متری طالقانی شهر نورآباد واقع شده است تنها می تواند به کودکان حاشیه غربی شهر خدمات رسانی کند و کودکان دیگر مناطق شهری نورآباد نمی توانند از برنامه های این کانون استفاده کنند.

آنان بعد مسافت و گستردگی شهر نورآباد را از جمله عوامل عدم استفاده از تنها کانون عنوان می کنند.

شهر نورآباد به تنهایی نیازمند سه کانون است

به گفته یکی از کارشناسان براساس استانداردهای لازم تنها در شهر نورآباد می بایست سه کانون وجود داشته باشد و همچنین دانش آموزان روستایی نیز بتوانند از برنامه های کانون استفاده کنند.

"روح اله رحیمی " با اشاره به کارکردهای کانون اظهار داشت: این مراکز به عنوان مکمل فعالیت های تربیتی مدارس محسوب می شوند و در برنامه ریزی ها می بایست کانون ها در نزدیکی مدارس احداث شوند.

به گفته وی راه اندازی کانون ها با توجه به برنامه ها می تواند موجب شکوفایی و بروز خلاقیت در کودکان و نوجوانان شود.

وی بیان داشت : این مرکز می تواند نقش مهمی در پرورش فکری و روحی دانش آموزان داشته باشد و محل مناسب و مفیدی برای اوقات بیکاری دانش آموزان محسوب شود.

تنها کانون شهر نورآباد نمی تواند جوابگوی کودکان باشند

فرماندار دلفان نیز راه اندازی مراکز شماره 2و3 کانون پرورش فکری در شهر نورآباد را ضروری خواند و گفت : تنها مرکز شهر نورآباد نمی تواند جوابگوی کودکان شهری باشد که تصریح در ساخت مراکز جدید ضروری است.

رضا دریکوند افزود: در سال جاری بیش از یک میلیارد ریال برای ساخت مرکز شماره 2 نورآباد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: مشکل عمده احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 2 نورآباد بحث زمین آن است که امیدواریم با تعامل و توافق شهرداری مشکل تامین زمین آن حل شود.

برای ساخت مراکز جدید کانون نیازمند زمین هستیم

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نورآباد نیز می گوید: شهرداری نورآباد اعلام آمادگی کرده زمینی را در منطقه خرم مسکن به مساحت 500 متر در اختیار این کانون برای ساختمان شماره 2 دهد.

به گفته علی واثقی براساس طرح های ساخت کانون می بایست هزار و 500 متر زمین وجود داشته باشد تا 400 متر آن صرف زیر بنای ساختمانی شود.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فعالیت تنها مرکز کانون در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: این مرکز 700 عضو ثابت دارد که از برنامه های این کانون استفاده می کنند.

واثقی مهمترین وظیفه کانون ها را ارائه کتاب به کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: کانون ها بیش از 40 برنامه قرآنی، ادبی، فرهنگی، مذهبی و مناسبتی برای کودکان و نوجوانان برگزار می کنند.

و اما شهردار نورآباد نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما برای طرح های فرهنگی اولویت ویژه ای باز کرده ایم و بر همین اساس شهرداری اعلام کرده که هزار و 500 متر زمین با کاربری آموزش فرهنگی در اختیار کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار خواهد داد.

حاجیعلی شیخی یادآور شد: درست است که زمین اولیه پیش بینی شده برای احداث کانون 500 متر مربع است اما با توجه به قرار گرفتن در کنار یک بوستان می توان از فضای آن استفاده کنند.

کودکان روستایی چشم به راه خدمات کانون پرورش فکری

به هر روی گرچه شهر نورآباد یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد اما کودکان و نوجوانان روستایی دلفان از خدمات این کانون ها بی بهره اند.

مسئول مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نورآباد یکی از عوامل عدم خدمت رسانی به روستائیان را نبود مینی بوس عنوان کرد و افزود: یکی از نیازهای ضروری شهرستان دلفان اختصاص مینی بوس برای راه اندازی کتابخانه های سیار است که از این طریق بتوان به کودکان و نوجوانان روستایی خدمت رسانی کرد.

این مسئول امکانات و تجهیزات تنها کانون شهر نورآباد را مناسب عنوان کرد و نیاز عمده شهرستان را گسترش کانون های فرهنگی، تربیتی دانست.

به هر روی امید می رود در میان دغدغه های متعدد و مختلف مسئولان و متولیان امر جایی هم برای کودکان شهری و روستایی شهرستان دلفان باز شود تا با توسعه مراکز کانون پرورش فکری زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی به این قشر فعال و آینده ساز فراهم شود.